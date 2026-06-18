A seleção tcheca e a seleção sul-africana se enfrentam nesta quinta-feira, 18, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida, agendada para as 13h (horário de Brasília), será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos. Ambas as equipes chegam ao confronto em situação delicada no Grupo A após derrotas na estreia.

Situação no Grupo A

Após a primeira rodada, tanto a seleção tcheca quanto a sul-africana estão com 0 pontos. O México lidera o Grupo A com 3 pontos e saldo de 2 gols, seguido pela Coreia do Sul, também com 3 pontos e saldo de 1 gol. A República Tcheca ocupa a terceira posição com saldo de -1 gol, enquanto a África do Sul está em quarto com saldo de -2 gols. A Copa do Mundo de 2026 é a primeira edição com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro, com os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados avançando para a fase eliminatória.

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