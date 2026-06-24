A Suíça mostrou eficiência cirúrgica para derrotar o Canadá por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira, 24, no BC Place, em Vancouver. Em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026, os europeus souberam aproveitar um apagão dos donos da casa no início do segundo tempo para construir a vitória. Apesar da forte pressão canadense nos minutos finais, o goleiro Gregor Kobel garantiu o triunfo que colocou os suíços no topo do Grupo B.

Tensão e equilíbrio na primeira etapa

O primeiro tempo foi marcado por muito estudo e disputas físicas no meio-campo. Empurrado por sua torcida, o Canadá tentou impor um ritmo forte, mas esbarrou na sólida organização suíça. O clima esquentou aos 31 minutos, quando Larin e Xhaka se desentenderam após uma cobrança de falta rápida, resultando em cartão amarelo para ambos. As melhores chances vieram na reta final: Larin parou em boa defesa de Kobel, enquanto Rubén Vargas respondeu para a Suíça, exigindo intervenção do goleiro Crépeau.

Retorno letal define o placar

A história do jogo mudou drasticamente logo no primeiro minuto da etapa final. Aos 46, Johan Manzambi avançou com liberdade pela direita e cruzou na medida para Rubén Vargas, livre, inaugurar o marcador. O golpe desestabilizou a defesa norte-americana.

Dez minutos depois, aos 56, foi a vez de Embolo fazer o pivô e acionar Manzambi. O camisa 9 encheu o pé, Crépeau espalmou para trás, mas a bola morreu no fundo das redes, ampliando a vantagem europeia para 2 a 0.

Pressão final e a muralha suíça

Precisando de uma resposta, o técnico canadense promoveu alterações que incendiaram a partida. Aos 31 minutos da etapa final, Saliba lançou na área, o zagueiro Akanji falhou no tempo de bola e o substituto Promise David apareceu livre para descontar. O gol inflamou o BC Place, e o Canadá partiu para o abafa. Cornelius quase empatou de cabeça aos 44 minutos, mandando com perigo para fora.

Nos acréscimos, a bola aérea virou a principal arma dos donos da casa, mas o goleiro Kobel se agigantou, fazendo defesas seguras em finalizações de Promise David e Johnston para segurar o placar. Com o resultado, a Suíça chega aos sete pontos e avança para as oitavas de final como líder isolada do Grupo B.

O Canadá, que permaneceu com quatro pontos, também garante sua classificação na segunda colocação, beneficiado pela vitória da Bósnia sobre o Catar no outro jogo da chave.