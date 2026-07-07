Johan Manzambi, destaque da seleção suíça, machucou o joelho e está fora da partida contra a Colômbia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Segundo o jornal suíço Bilk, o jovem machucou o joelho no último treino e desfalca a equipe comandada por Murat Yakin.

Com apenas 20 anos, o camisa 9 é o melhor jogador suíço no torneio. com bons números: três gols e duas assistências, em quatro partidas.

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Suíça e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 17h de Brasília, em Vancouver, no Canadá.

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Carreira de Manzambi

Vindo de temporada de destaque no Freiburg, Manzambi disputou 47 partidas, com sete gols e seis assistências. O jogador foi foi eleito o melhor jovem da Europa League, em que o clube alemão chegou até a final da competição europeia e foi derrotado pelo Aston Villa, da Inglaterra.

O jogador se destacou também por ser um “coringa”, que atua nas mais diversas posições. A polivalência do atleta pode ser explicada pelas suas características. Manzambi é forte, rápido, tem boa técnica e marca bem. Ou seja, ele ataca e defende com a mesma qualidade. O jovem pode ser um jogador de lado de campo, com bom drible e veloz, ao mesmo tempo que é um segundo volante físico, que chega na área para finalizar.

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