A camisa 9 e os gols podem enganar, mas o principal talento da Suíça joga no meio-campo. Mesmo aos 20 anos, Johan Manzambi já é o principal destaque da seleção suíça nesta Copa do Mundo, com três gols e duas assistências em quatro partidas.

Contra a Argélia, na noite da última quinta-feira, o meio-campista arrancou pela esquerda e serviu Embolo, que marcou o primeiro gol suíço no jogo. A vitória por 2 a 0 classificou o país às oitavas de final do torneio.

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A força e a técnica são características da jovem promessa do Freiburg, da Alemanha, que é conhecido por ser um jogador polivalente. Conheça a história do suíço que se candidata ao prêmio de melhor jogador jovem da Copa.

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Origem de Manzambi

Nascido em Genebra, na Suíça, Johan Manzambi é filho de pais de Angola e da República Democrática do Congo, mas sempre defendeu a seleção europeia nas categorias de base. Foi no Sorvette, clube suíço, que o jogador deu os seus primeiros passos no futebol.

Inscrito na equipe aos quatro anos de idade, o futuro meio-campista sonhava em ser goleiro, mas a técnica e habilidade fizeram com que ele jogasse com os pés e não com as mãos. Em 2023, o jogador deixou o clube de seu país natal para terminar a sua formação no Freiburg, da Alemanha.

Na temporada 2024/25, o suíço começou a fazer parte pela primeira vez do time principal, participando de 10 partidas do Campeonato Alemão. Na temporada seguinte, o talento superou a precoce idade, e Mazambi assumiu a titularidade do clube. Em 2025, o atleta também começou a receber as suas primeiras convocações para a seleção principal.

Foram 47 partidas, com sete gols e seis assistências, atuando nas mais diversas posições, na última temporada. O jogador foi destaque na campanha do Freiburg na Europa League, em que o clube alemão chegou até a final da competição europeia e foi derrotado pelo Aston Villa, da Inglaterra. Manzambi foi eleito o melhor jovem do torneio.

Pela Suíça, o meio-campista foi destaque nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, com dois gols marcados contra a Suécia.

Destaque na Copa do Mundo

No Mundial, o jovem chegou como reserva e jogou poucos minutos na estreia contra o Catar. No entanto, na partida seguinte contra a Bósnia e Herzegovinia, saindo do banco mais uma vez, Manzambi mostrou que não poderia mais sair do time. Três minutos depois de entrar em campo, o atleta abriu o placar. Aos 80, o suíço provocou a expulsão do zagueiro bósnio Muharemovic, após bela arrancada e, aos 90, marcou o seu segundo gol.

A complicada partida, que estava empatada em 0 a 0 até a entrada de Manzambi, aos 71 minutos, terminou em 4 a 1. Contra o Canadá, pela terceira rodada, o gol e a assistência de Manzambi na vitória por 2 a 1 deram a Suíça o primeiro lugar do Grupo B.

Contra a Argélia, pelos 16 avos de final, o jovem esteve novamente envolvido em gols, dando uma assistência para Embolo marcar.

Qual a posição de Manzambi?

A resposta mais fácil para essa pergunta seria: todas. Pelo Freiburg na última temporada, o jovem jogou em todas as posições do meio-campo, seja como camisa 5, camisa 8, camisa 10, meia pela direita, ou esquerda. Manzambi ainda chegou a atuar como segundo-atacante em alguns jogos.

A polivalência do atleta pode ser explicada pelas suas características. Manzambi é forte, rápido, tem boa técnica e marca bem. Ou seja, ele ataca e defende com a mesma qualidade. O jovem pode ser um jogador de lado de campo, com bom drible e veloz, ao mesmo tempo que é um segundo volante físico, que chega na área para finalizar.

Nesta Copa do Mundo, Manzambi vem se destacando pela Suíça atuando como um meia atuando atrás de Embolo, o centroavante, mas com liberdade para cair pelos lados do campo. O talento do jovem já atraiu os olhares de grandes clubes europeus, como Newcastle, da Inglaterra, e Real Madrid, da Espanha.

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