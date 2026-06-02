O atacante Breel Embolo, de 29 anos, da seleção suíça, não pôde viajar com o restante da equipe para os Estados Unidos nesta terça-feira, 2, para a disputa da Copa do Mundo de 2026, por problemas com o seu visto.

De acordo com a Federação Suíça de Futebol (SFV), a autorização ESTA de Embolo estava aprovada até a manhã da viagem. Contudo, às 10h30 (horário local), a entidade foi informada de que o pedido havia sido colocado sob revisão adicional. A questão está ligada a uma decisão judicial de 2023, que se tornou definitiva nove meses antes, referente a um incidente ocorrido em 2018 na cidade de Basileia. Na ocasião, o jogador foi condenado por múltiplas ameaças.

Esforços da Federação e Expectativas de Reintegração

A SFV comunicou que está em contato com as autoridades competentes para resolver a situação. A federação expressou a expectativa de que Breel Embolo possa se juntar ao elenco ainda nesta terça-feira ou, no mais tardar, na quarta-feira. O atacante, que atualmente defende o Rennes, já havia entrado nos Estados Unidos normalmente em junho de 2025, quando a Suíça realizou amistosos no país.

A Caminhada da Suíça na Copa do Mundo 2026

A seleção suíça está no Grupo B da Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. A estreia da equipe está programada para 13 de junho contra o Catar, em Santa Clara, Califórnia. O grupo também conta com Bósnia e Herzegovina.