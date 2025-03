Substituto de Alisson, Bento realizará sonho de criança no Argentina x Brasil

A seleção brasileira terá algumas novidades para a partida da próxima terça-feira, 25, contra a seleção argentina. A começar pelo goleiro Bento, que substitui Alisson no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O novo titular celebra a realização de um sonho de criança.

Publicidade

Bento, ex-goleiro do Athletico Paranaense e hoje no Al Nassr, da Arábia Saudita, ganhou uma oportunidade já quando Alisson precisou deixar a última partida, contra a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, por conta de uma pancada na cabeça. O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi chamado para compor o elenco de 23 convocados.

“Todo jogador quer jogar. Ainda mais um confronto como esse. Quando você é criança, sonha em jogar um Brasil e Argentina. Talvez no Maracanã, mas o Monumental também é um estádio místico”, disse Bento, na manhã deste sábado, em entrevista coletiva.

Publicidade

O jogador, de 25 anos, ainda lembrou do seu começo de carreira e disse se sentir tranquilo para o compromisso na casa do adversário.

“Sempre o próximo jogo é o mais importante. As pessoas acham que posso ficar mais nervoso, mais ansioso por ser clássico de uma atmosfera diferente, na Argentina. Estreei contra um time argentino pelo Athlético-PR, contra o River, nas oitavas da Libertadores, eu tinha 21 anos. A minha preparação foi a mesma de quando jogava lá no sub-15.”

Além de Alisson, a seleção brasileira tem os desfalques do zagueiro Gabriel Magalhães e do meio-campo Bruno Guimarães, suspensos por cartões amarelos. A participação do também meio-campo Gerson é incerta.

Publicidade

O Brasil é o terceiro colocado das Eliminatórias da Copa, com 21 pontos, sete a menos que a líder Argentina.