Dorival chama Beraldo, Éderson, João Gomes e Weverton para jogo com Argentina

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou nesta sexta-feira, 21, quatro novidades para o clássico contra a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires: o zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, os meio-campistas João Gomes e Éderson, do Wolverhampton e Atalanta, respectivamente, além do goleiro Weverton, do Palmeiras. A partida está marcada para terça, 25.

Os jogadores substituirão quatro perdas do treinador na vitória por 2 a 1 diante da Colômbia, em Brasília: Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gerson e Alisson. Os dois primeiros levaram o segundo cartão amarelo e cumprem suspensão. Já Gerson e Alisson foram cortados por problemas médicos.

Substituído ainda no primeiro tempo por Joelinton, o meio-campista do Flamengo acusou dores na regisão posterior da coxa esquerda. O goleiro do Liverpool, por sua vez, precisou deixar a partida para a entrada de Bento depois de um choque de cabeça com o zagueiro Davinson Sánchez, aos 25 minutos do segundo tempo.

Ambos foram substituídos pelo acionamento do protocolo de concussão da Fifa. A entidade só permite que os atletas voltem a campo depois de monitoramento médico e ao menos seis dias, impossibilitando a participação no confronto pela 14ª rodada do torneio classificatório.

Antes deles, o goleiro Ederson, o lateral Danilo e o atacante Neymar já haviam sido cortados por contusões.

O Brasil ocupa a vice-liderança das Eliminatórias, com 21 pontos, quatro atrás da Argentina, que ainda joga nesta sexta, 21, às 20h30 (de Brasília), diante do Uruguai, em Montevidéu.

