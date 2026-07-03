A seleção brasileira entra em campo neste domingo, 5, às 17h (de Brasília), contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa de 2026. O duelo não marca apenas quem segue no torneio, mas também a 13ª participação do Brasil nesta fase, sendo a seleção que mais disputou as oitavas na história das Copas. O levantamento é do Gato Mestre.
Em 12 participações nesta fase ao longo da história, a seleção brasileira se classificou em dez oportunidades e foi eliminada em duas ocasiões. Em 1934, o Brasil caiu diante da Espanha, enquanto em 1990 foi a vez da Argentina pôr um ponto final na campanha brasileira.
Em seguida, três seleções dividem a vice-liderança. Alemanha, Argentina e Espanha têm dez participações cada nas oitavas de final. Os hermanos, que enfrentam Cabo Verde nesta sexta-feira, 3, na fase de 16 avos de final, caso superem o adversário, assumem a segunda colocação de forma isolada.
O terceiro lugar do pódio é dividido entre cinco seleções. Bélgica, França, Holanda, Inglaterra e México estiveram nove vezes nas oitavas de final na história das Copas, de acordo com o levantamento.
Confira o ranking completo
- Brasil – 13 participações
- Alemanha, Argentina e Espanha – 10 participações
- Bélgica, França, Holanda, Inglaterra e México – 9 participações
- Itália e Suíça – 8 participações
- Estados Unidos – 7 participações
- Paraguai, Portugal, Romênia, Suécia e Uruguai – 5 participações
- Dinamarca e Japão – 4 participações
- Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Croácia, Irlanda, Marrocos, Nigéria, Noruega, Polônia e Tchecoslováquia – 3 participações
Fonte: Gato Mestre