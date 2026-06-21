Para edição de 2026, a Fifa decidiu inovar no início das partidas. Desde o jogo México x África do Sul, os jogadores titulares e reservas de cada equipe se posicionam ao redor do círculo central para a execução dos hinos, enquanto as bandeiras dos países presentes são estendidas em ambos os lados do gramado.

No entanto, em jogos da Árabia Saudita, o protocolo sofre uma leve alteração: as bandeiras ficam suspensas. Isso porque a do país do Oriente Médio leva estampada a declaração de fé árabe “Shahada“, o primeiro dos cinco pilares do islã.

Com isso, ela não pode tocar o solo, a água ou qualquer outra superfície considerada impura, por isso ser considerado uma grande profanação.

Regras de respeito

Devido à inscrição religosa em questão, também há outras leis na Arábia Saudita sobre como a bandeira do país deve ser tratada.