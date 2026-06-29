Em entrevista ao L’Équipe, Ronaldo revelou ter pedido a Zidane para que deixasse o vestiário da seleção após derrota para a França por 1 a 0, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006. Segundo o Fenômeno, o craque francês estava no local para trocar camisas.

“Ele veio ao nosso vestiário, mas o clima estava péssimo, muitos jogadores estavam chorando. Éramos amigos e ainda somos… Mas realmente não era o momento certo para trocar camisas. Eu o parabenizei, mas pedi que ele se retirasse”, contou Ronaldo ao jornal francês.

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Naquele jogo, o Brasil entrou em campo como favorito. Além de atual campeão do mundo, a Amarelinha ainda contava, além do Fenômeno, com craques como Cafu, Roberto Carlos, Juninho Pernambucano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. No entanto, o dia em Frankfurt era de Zidane, eleito o melhor jogador da partida, e Thierry Henry, que fez o gol da vitória.

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O camisa 10 francês chegou a aplicar um lençol sobre Ronaldo durante os mais de 90 minutos. “Ele estava realmente inspirado, e não é à toa que a partida dele é considerada uma das maiores atuações individuais da história da Copa do Mundo“, admitiu o ex-atacante brasileiro.

Apesar de ter chegado à final do Mundial da Alemanha, a França ficou com o vice-campeonato do torneio após derrota nos pênaltis oara a Itália. A final, que marcou a última atuação de Zidane antes da aposentadoria, também é lembrada pela cabeçada do francês no peito de Materazzi. Ele acabou expulso pela atitude violenta.

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