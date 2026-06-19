O Haiti será o adversário do Brasil nesta sexta-feira, 19, na 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O confronto, que acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, será às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão da TV Globo, SporTV, SBT, N Sports, CazeTV e GeTV (Globoplay).

A seleção haitiana chegou à Copa como a grande azarona do Grupo C. No entanto, uma atuação dura na derrota por 1 a 0 para a Escócia, na estreia, abriu os olhos do público para uma equipe que pode também dar trabalho à seleção brasileira. Conheça os destaques do Haiti, que enfrentarão o Brasil.

Os destaques do Haiti e das 48 seleções podem ser encontrados no Guia da Copa 2026 da PLACAR.

O craque

Wilson Isidor, atacante de 25 anos nascido na França, é a grande referência do país caribenho. Com passagens nas categorias de base da seleção francesa, o jogador do Sunderland escolheu defender a seleção haitiana já em 2026, às vésperas da Copa.

Revelado pelo Monaco, o atacante é veloz, bom em atacar espaços e versátil no ataque. Isidor se destacou no futebol russo, onde defendeu Lokomotiv Moscow e o Zenit, o que o levou até a Inglaterra. Em 2024 o franco-haitiano chegou ao Sunderland, por empréstimo, para disputar a Championship, segunda divisão inglesa.

Naquela temporada Isidor marcou 12 vezes, em 43 jogos, ajudando sua equipe a subir para a Premier League. Na primeira divisão, o atacante fez parte da temporada surpreendente dos Black Cats, que terminaram na 7ª posição, se classificando para a Europa League. Wilson marcou seis gols em 32 partidas no Campeonato Inglês.

Onde jogam e outros destaques do Haiti?

Isidor é mais um jogador que faz parte dos Filhos da Diáspora, que no Haiti, totaliza 16 atletas da seleção que nasceram em outro país. A França é o território onde nasceram mais atletas, com 12 nomes.

Com relação aos clubes, a maior parte do elenco haitiano atua na MLS (5 nomes), dos Estados Unidos, enquanto o Campeonato Francês (4 nomes), vem na sequência.

No continente sul-americano, a LDU é casa de Ricardo Adé, zagueiro destaque do futebol equatoriano. Adé foi um dos melhores jogadores haitianos contra a Escócia e já foi campeão da Copa Sul-Americana com a Liga de Quito, em 2023, contra o Fortaleza.

Outro destaque da seleção é Jean-Ricner Bellegarde, volante do Wolverhampton. No Haiti, o meio-campista joga com a camisa 10 e qualifica o setor. Bellegarde foi outro nome que se destacou na derrota para a Escócia.