O Haiti será o adversário do Brasil nesta sexta-feira, 19, na 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O confronto, que acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, será às 21h30 (de Brasília) e terá transmissão da TV Globo, SporTV, SBT, N Sports, CazeTV e GeTV (Globoplay).

A seleção haitiana chegou à Copa como a grande azarona do Grupo C. No entanto, uma atuação dura na derrota por 1 a 0 para a Escócia, na estreia, abriu os olhos do público para uma equipe que pode também dar trabalho à seleção brasileira. Conheça os destaques do Haiti, que enfrentarão o Brasil.

Os destaques do Haiti e das 48 seleções podem ser encontrados no Guia da Copa 2026 da PLACAR. 

Capa do Guia da Copa de 2022, edição 1536 de PLACAR

Capa do Guia da Copa de 2022, edição 1536 de PLACAR – Reprodução/Placar

O craque

Wilson Isidor, atacante do Sunderland - Divulgação / Sunderland

Wilson Isidor, atacante do Sunderland – Divulgação / Sunderland

Wilson Isidor, atacante de 25 anos nascido na França, é a grande referência do país caribenho. Com passagens nas categorias de base da seleção francesa, o jogador do Sunderland escolheu defender a seleção haitiana já em 2026, às vésperas da Copa.

Revelado pelo Monaco, o atacante é veloz, bom em atacar espaços e versátil no ataque. Isidor se destacou no futebol russo, onde defendeu Lokomotiv Moscow e o Zenit, o que o levou até a Inglaterra. Em 2024 o franco-haitiano chegou ao Sunderland, por empréstimo, para disputar a Championship, segunda divisão inglesa.

Naquela temporada Isidor marcou 12 vezes, em 43 jogos, ajudando sua equipe a subir para a Premier League. Na primeira divisão, o atacante fez parte da temporada surpreendente dos Black Cats, que terminaram na 7ª posição, se classificando para a Europa League. Wilson marcou seis gols em 32 partidas no Campeonato Inglês.

Onde jogam e outros destaques do Haiti?

Isidor é mais um jogador que faz parte dos Filhos da Diáspora, que no Haiti, totaliza 16 atletas da seleção que nasceram em outro país. A França é o território onde nasceram mais atletas, com 12 nomes.

Com relação aos clubes, a maior parte do elenco haitiano atua na MLS (5 nomes), dos Estados Unidos, enquanto o Campeonato Francês (4 nomes), vem na sequência.

No continente sul-americano, a LDU é casa de Ricardo Adé, zagueiro destaque do futebol equatoriano. Adé foi um dos melhores jogadores haitianos contra a Escócia e já foi campeão da Copa Sul-Americana com a Liga de Quito, em 2023, contra o Fortaleza.

Outro destaque da seleção é Jean-Ricner Bellegarde, volante do Wolverhampton. No Haiti, o meio-campista joga com a camisa 10 e qualifica o setor. Bellegarde foi outro nome que se destacou na derrota para a Escócia.