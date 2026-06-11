A Cidade do México registrou a marcha de milhares de manifestantes em direção ao Estádio Azteca nesta quinta-feira, 11, poucas horas antes da primeira das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026. Os protestos, liderados principalmente por professores e grupos de familiares de desaparecidos, geraram um forte esquema de segurança e preocupação na capital mexicana, que sediará o jogo inaugural entre México e África do Sul.

Reivindicações dos Manifestantes

Os manifestantes, que incluem membros da Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), têm como pauta principal o aumento salarial, a revogação da lei do ISSSTE de 2007 e outras mudanças na política educacional.

Além dos professores, grupos como as ‘Madres Buscadoras’ também se uniram aos protestos, buscando respostas sobre os mais de 132,5 mil casos de pessoas com paradeiro desconhecido no México. As mobilizações se intensificaram nos dias que antecederam o evento esportivo, com bloqueios de avenidas e acampamentos em pontos estratégicos da cidade.

Medidas de Segurança e Resposta Governamental

Diante da iminência da abertura do Mundial, as autoridades mexicanas mobilizaram milhares de policiais e instalaram barreiras de concreto a cerca de um quilômetro do Estádio Azteca para conter o avanço dos manifestantes. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, classificou os atos como uma ‘provocação’, mas assegurou que a cerimônia de abertura ocorreria de forma ‘tranquila, pacífica e serena’.

O governo também suspendeu aulas e autorizou o trabalho remoto para servidores públicos na Cidade do México, além de declarar o Estádio Azteca como uma ‘instalação de segurança nacional’.

Detalhes da Abertura da Copa do Mundo

O Estádio Azteca, que recebe a Copa do Mundo pela terceira vez em sua história (após 1970 e 1986), será palco da cerimônia de abertura e do primeiro jogo do torneio, entre México e África do Sul. A cerimônia de abertura está prevista para as 11h30 locais (14h30 no horário de Brasília), com o jogo inaugural começando às 13h locais (16h no horário de Brasília).

Artistas como Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla estão previstos para se apresentar no evento. Apesar da tensão, as autoridades afirmam que a segurança para o início do torneio está garantida.