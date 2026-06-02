O AquaRio conta com um reforço para a programação especial de Copa do Mundo. A partir desta quarta-feira, 3, o Dreamland Museu de Cera, localizado no lobby do espaço, inaugura a nova “Galeria da Copa”, com a estátua de Pelé.

O Rei do Futebol estará ao lado de outras lendas do futebol, como Lionel Messi e Zico.

Produzida em Londres, na Inglaterra, a estátua foi desenvolvida ao longo de mais de dois anos por um ateliê especializado que reuniu mais de 20 artesãos de diferentes áreas. O projeto contou com acompanhamento e aprovação em todas as etapas por representantes ligados ao jogador e membros da CBF, buscando garantir fidelidade aos traços, à postura e aos elementos que marcaram a trajetória do ídolo na histórica campanha da seleção brasileira em 1970.

A peça reproduz, de forma fiel, a altura e até o número da chuteira de Pelé, além de utilizar uniforme cedido pela mesma fornecedora de material esportivo da época.

Serviço – AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro (RJ)

Horário de funcionamento

• Segunda a sexta-feira: das 9h às 17h (última entrada às 16h)

• Sábados, domingos e feriados: das 9h às 18h (última entrada às 17h)

Ingressos e informações aqui