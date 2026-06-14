Aos 48 minutos do segundo tempo do jogo entre Brasil e Marrocos, o lateral Hakimi perdeu o tempo de bola e acertou a sola na chuteira na perna do atacante Vini Jr. Apesar da jogada ríspida, o ábitro esloveno Slavko Vincic não advertiu o marroquino sequer com cartão.

Em comentário para o canal Fox Sports, o ex-futebolista sueco Zlatan Ibrahimović apontou erro de Vincic: ” Quando vi a jogada, minha primeira reação foi simples: o árbitro deveria intervir e expulsá-lo. Não se trata de reputação ou do momento do jogo, mas da segurança do jogador”, defendeu. “O atacante passou por ele, o perigo era óbvio, e o contato veio tarde demais.”

Para Ibrahimović, no geral, há inconsistências nas decisões da arbitragem: “Essa inconsistência gera confusão tanto para os jogadores quanto para os torcedores.”

O ex-atacante ainda finaliza argumentando que os juízes deveriam se concentrar em avaliar a ação em si e o perigo potencial que representa, ao invés de julgar os incidentes pelo resultado ou intenção do jogador.

Brasil e Marrocos voltam a campo na próxima sexta-feira, 19. A seleção joga contra o Haiti, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já os marroquinos medem forças com a Escócia às 22h, no Gillette Stadium em Foxborough/Boston.