Com a épica vitória do Paraguai contra a Alemanha e a eliminação precoce da Holanda contra Marrocos, jogadores do Brasileirão enfrentaram situações diferentes. Enquanto Memphis, do Corinthians, volta para casa após quase não atuar pela Oranje no Mundial, o esquadrão de paraguaios que atuam no Brasil fazem a festa com a classificação.

As duas partidas terminaram empatadas em 1 a 1 e as penalidades decidiram os vencedores dos confrontos. Enquanto o Paraguai se sobressaiu sobre a Alemanha, por 4 a 3 nos pênaltis, Marrocos eliminou a Holanda por 3 a 2.

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Memphis volta para casa

Memphis Depay aquecendo durante a Copa do Mundo 2026 – EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Reserva em todas as partidas da Holanda na Copa do Mundo, Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção (52 gols), conviveu com lesões antes do torneio e foi preterido por Brian Brobbey. O atacante do Sunderland marcou duas vezes contra Suécia e uma vez contra a Tunísia, na fase de grupos, assumindo a titularidade na eliminação contra Marrocos, nos 16 avos de final.

Memphis saiu do banco nas três partidas da fase de grupos, atuando por, no máximo, 20 minutos. Contra a Suécia o camisa 10 do Timão chegou a dar uma assistência na goleada por 5 a 1. No duelo contra Marrocos, Memphis nem saiu do banco.

Batedor de pênaltis do Corinthians, ele viu Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summervile desperdiçarem suas cobranças e a Holanda ser eliminada.

Memphis se junta a outros sete jogadores do Uruguai, como os únicos jogadores eliminados do Brasileirão, até o momento.

Esquadrão paraguaio em festa

Seleção do Paraguai celebra a histórica classificação diante da Alemanha em Boston (EFE/EPA/GREG COOPER)

Seleção do Paraguai celebra a histórica classificação diante da Alemanha em Boston (EFE/EPA/GREG COOPER)

Com a épica classificação do Paraguai contra a Alemanha, em um resultado que surpreendeu muitos, os sete jogadores que atuam no Brasileirão entraram em festa.

Damián Bobadilla (São Paulo), titular na partida, desarmou um contra-ataque alemão e iniciou o ataque que resultou no gol paraguaio na partida. Júnior Alonso (Atlético-MG) foi outro destaque do Campeonato Brasileiro que foi titular no duelo.

Nas penalidades, enquanto Gustavo Gómez e Maurício, ambos do Palmeiras, converteram as suas cobranças, Fábian Balbuena (Grêmio), desperdiçou a sua. Os outros dois nomes do Brasileirão, Isidro Pitta (Red Bull Bragantino) e Ramón Sosa (Palmeiras), não entraram em campo.

Flamengo no time titular

Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)

Brasil e Japão pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 (Pier Giavelli / BPA)

Na virada do Brasil contra o Japão, dois atletas do Flamengo foram titulares na partida: Lucas Paquetá, substituído no intervalo, e Danilo, que jogou os 90 minutos mais acréscimos. Os outros dois atletas do Rubro-Negro, Léo Pereira e Alex Sandro, não entraram em campo.

Sem minutos, o goleiro Weverton, do Grêmio, também acompanhou a virada da Canarinho do banco de reservas. Danilo Santos, volante promissor do Botafogo, chegou a entrar aos 98, e atuou por poucos minutos no confronto.

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Jogadores do Brasileirão na Copa do Mundo

  • Brasil (classificados): Lucas Paquetá, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro (Flamengo); Weverton (Grêmio) e Danilo Santos (Botafogo).
  • Paraguai (classificados): Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa (Palmeiras); Bobadilla (São Paulo), Balbuena (Grêmio), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Isidro Pitta (RB Bragantino).
  • Holanda (eliminado): Memphis Depay (Corinhians).
  • Uruguai (eliminados): Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Flamengo); Emiliano Martínez e Piquerez (Palmeiras); Canobbio (Fluminense) e Rochet (Internacional).
  • Equador (ainda jogam): Alan Franco (Atlético-MG), Félix Torres (Internacional), Alan Minda (Atlético-MG), Plata (Flamengo) e Preciado (Atlético-MG).
  • Colômbia (ainda jogam): Andrés Gómez (Vasco), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR).
  • Argentina (ainda joga): Flaco López (Palmeiras).