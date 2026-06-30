Com a épica vitória do Paraguai contra a Alemanha e a eliminação precoce da Holanda contra Marrocos, jogadores do Brasileirão enfrentaram situações diferentes. Enquanto Memphis, do Corinthians, volta para casa após quase não atuar pela Oranje no Mundial, o esquadrão de paraguaios que atuam no Brasil fazem a festa com a classificação.

As duas partidas terminaram empatadas em 1 a 1 e as penalidades decidiram os vencedores dos confrontos. Enquanto o Paraguai se sobressaiu sobre a Alemanha, por 4 a 3 nos pênaltis, Marrocos eliminou a Holanda por 3 a 2.

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Memphis volta para casa

Reserva em todas as partidas da Holanda na Copa do Mundo, Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção (52 gols), conviveu com lesões antes do torneio e foi preterido por Brian Brobbey. O atacante do Sunderland marcou duas vezes contra Suécia e uma vez contra a Tunísia, na fase de grupos, assumindo a titularidade na eliminação contra Marrocos, nos 16 avos de final.

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Memphis saiu do banco nas três partidas da fase de grupos, atuando por, no máximo, 20 minutos. Contra a Suécia o camisa 10 do Timão chegou a dar uma assistência na goleada por 5 a 1. No duelo contra Marrocos, Memphis nem saiu do banco.

Batedor de pênaltis do Corinthians, ele viu Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summervile desperdiçarem suas cobranças e a Holanda ser eliminada.

Memphis se junta a outros sete jogadores do Uruguai, como os únicos jogadores eliminados do Brasileirão, até o momento.

Esquadrão paraguaio em festa

Com a épica classificação do Paraguai contra a Alemanha, em um resultado que surpreendeu muitos, os sete jogadores que atuam no Brasileirão entraram em festa.

Damián Bobadilla (São Paulo), titular na partida, desarmou um contra-ataque alemão e iniciou o ataque que resultou no gol paraguaio na partida. Júnior Alonso (Atlético-MG) foi outro destaque do Campeonato Brasileiro que foi titular no duelo.

Nas penalidades, enquanto Gustavo Gómez e Maurício, ambos do Palmeiras, converteram as suas cobranças, Fábian Balbuena (Grêmio), desperdiçou a sua. Os outros dois nomes do Brasileirão, Isidro Pitta (Red Bull Bragantino) e Ramón Sosa (Palmeiras), não entraram em campo.

Flamengo no time titular

Na virada do Brasil contra o Japão, dois atletas do Flamengo foram titulares na partida: Lucas Paquetá, substituído no intervalo, e Danilo, que jogou os 90 minutos mais acréscimos. Os outros dois atletas do Rubro-Negro, Léo Pereira e Alex Sandro, não entraram em campo.

Sem minutos, o goleiro Weverton, do Grêmio, também acompanhou a virada da Canarinho do banco de reservas. Danilo Santos, volante promissor do Botafogo, chegou a entrar aos 98, e atuou por poucos minutos no confronto.

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Jogadores do Brasileirão na Copa do Mundo

Brasil (classificados): Lucas Paquetá, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro (Flamengo); Weverton (Grêmio) e Danilo Santos (Botafogo).

Lucas Paquetá, Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro (Flamengo); Weverton (Grêmio) e Danilo Santos (Botafogo). Paraguai (classificados): Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa (Palmeiras); Bobadilla (São Paulo), Balbuena (Grêmio), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Isidro Pitta (RB Bragantino).

Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa (Palmeiras); Bobadilla (São Paulo), Balbuena (Grêmio), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Isidro Pitta (RB Bragantino). Holanda (eliminado): Memphis Depay (Corinhians).

Memphis Depay (Corinhians). Uruguai (eliminados): Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Flamengo); Emiliano Martínez e Piquerez (Palmeiras); Canobbio (Fluminense) e Rochet (Internacional).

Arrascaeta, De La Cruz e Varela (Flamengo); Emiliano Martínez e Piquerez (Palmeiras); Canobbio (Fluminense) e Rochet (Internacional). Equador (ainda jogam): Alan Franco (Atlético-MG), Félix Torres (Internacional), Alan Minda (Atlético-MG), Plata (Flamengo) e Preciado (Atlético-MG).

Alan Franco (Atlético-MG), Félix Torres (Internacional), Alan Minda (Atlético-MG), Plata (Flamengo) e Preciado (Atlético-MG). Colômbia (ainda jogam): Andrés Gómez (Vasco), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR).

Andrés Gómez (Vasco), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR). Argentina (ainda joga): Flaco López (Palmeiras).