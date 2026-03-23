O técnico Marcelo Bielsa oficializou, nesta segunda-feira, 23, a convocação de 28 jogadores da seleção uruguaia para a Data FIFA de março. Os confrontos diante de Inglaterra e Argélia representam a etapa final de ajustes da Celeste antes da Copa do Mundo de 2026.

Destaques da lista e o retorno de Muslera

A convocação mantém a base principal da equipe com estrelas que atuam no futebol europeu. Federico Valverde, do Real Madrid, e Darwin Núñez, do Liverpool, lideram o grupo tecnicamente. A principal novidade é o retorno do experiente goleiro Fernando Muslera, de 39 anos, que atualmente defende o Estudiantes de La Plata.