O técnico Marcelo Bielsa oficializou, nesta segunda-feira, 23, a convocação de 28 jogadores da seleção uruguaia para a Data FIFA de março. Os confrontos diante de Inglaterra e Argélia representam a etapa final de ajustes da Celeste antes da Copa do Mundo de 2026.

Destaques da lista e o retorno de Muslera

Uruguay's midfielder #15 Federico Valverde (L) and Uruguay's forward #11 Darwin Nunez warm up ahead of the start of the Qatar 2022 World Cup Group H football match between Portugal and Uruguay at the Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on November 28, 2022. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Os uruguaios Valverde e Darwin Nuñez durante o aquecimento –

A convocação mantém a base principal da equipe com estrelas que atuam no futebol europeu. Federico Valverde, do Real Madrid, e Darwin Núñez, do Liverpool, lideram o grupo tecnicamente. A principal novidade é o retorno do experiente goleiro Fernando Muslera, de 39 anos, que atualmente defende o Estudiantes de La Plata.