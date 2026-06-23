Ainda faltam quatro jogos para o término da segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a próxima fase do torneio já vai adquirindo forma com equipes já classificadas, outras encaminhadas e algumas eliminadas do maior torneio de futebol do mundo.
Quem já está nos 16 avos de final
As seleções do México e dos EUA foram as primeiras a garantirem vagas nos 16 avos de final. Os primeiros anfitriões, depois de triunfarem sobre a Coreia do Sul por 1 a 0, no estádio de Guadalajara. Os segundos após baterem a Austrália, no Lumen Field, em Seattle.
No último sábado, 20, foi a vez da Alemanha garantir um lugar, ao bater a seleção marfinense de virada por 2 a 1, BMO Field, no Canadá.
Na última segunda, 22, a Argentina assegurou sua vaga na fase seguinte da Copa, vencendo a seleção da Áustria pelo placar de 2 a 0, no AT&T Stadium, no Texas.
Também se classificaram França e Noruega, que venceram respectivamente Iraque e Senegal, e chegaram aos 6 pontos.
Encaminhados para a próxima fase
Até o momento, 20 seleções possuem três ou quatro pontos — soma considerada uma quase garantia de classificação.
São elas: Coreia do Sul (3), Canadá (4), Suíça (4), Brasil (4), Marrocos (4), Egito (4), Escócia (3), Austrália (3), Paraguai (3), Costa do Marfim (3), Holanda (4), Japão (4), Suécia (3), Espanha (4), Áustria (3), Colômbia (3), Inglaterra (3) e Gana (3), Argélia (3).
Os eliminados da Copa de 2026
O Haiti, derrotado por Escócia e Brasil, a Turquia, batida por Austrália e Paraguai, e Tunísia, goleada por Suécia e Japão, são as primeiras seleções eliminadas da Copa do Mundo de 2026.
A Jordânia também foi outra seleção eliminada, após perder para Áustria e Argélia.