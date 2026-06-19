O México fez a festa de sua torcida na noite desta quinta-feira, 18, ao vencer a Coreia do Sul por 1 a 0, no Estádio Akron, em Guadalajara. Em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, a seleção anfitriã soube capitalizar um erro defensivo do adversário no início da etapa final e contou com uma atuação brilhante de seu goleiro Rangel nos minutos finais para assegurar o triunfo. Luis Romo marcou o gol do primeiro classificado à fase 16 avos de final.
Com o resultado, os mexicanos garantiram a classificação antecipada e a liderança do Grupo A, com seis pontos. A Coreia do Sul permanece com três pontos e decidirá sua vida na última rodada contra a África do Sul, enquanto os mexicanos cumprem tabela diante da República Tcheca. Sul-africanos e tchecos têm apenas um ponto, enquanto a Coreia tem três.
Primeiro tempo de muito estudo e pouca inspiração
Apoiado por um estádio lotado e barulhento, o time da casa tentou impor seu ritmo desde os primeiros minutos, mas esbarrou em uma forte linha de cinco defensores montada pelos asiáticos. O jogo se mostrou truncado, com as duas equipes disputando espaço entre as intermediárias. A melhor chance sul-coreana ocorreu aos 16 minutos, quando Son chegou a encobrir o goleiro Rangel, mas Álvarez salvou em cima da linha antes que a arbitragem assinalasse impedimento. Do outro lado, o México rondava a área, mas o atacante Raúl Jiménez, isolado, pouco participava da construção ofensiva, resultando em uma etapa inicial sonolenta.
O erro fatal que definiu o placar
A história da partida mudou logo nos primeiros instantes do segundo tempo. Aos 5 minutos, Quiñones fez um cruzamento da esquerda buscando a marca do pênalti. O goleiro Seung-Gyu saiu para fazer a defesa, mas acabou trombando com seu próprio zagueiro e soltou a bola nos pés de Romo. O meio-campista, que atua no futebol local pelo Chivas Guadalajara, não perdoou e empurrou para o gol aberto, inaugurando o marcador e incendiando as arquibancadas.
Milagre de Rangel e resistência final
Com a desvantagem, a Coreia do Sul tentou sair para o jogo, mas demonstrou enorme dificuldade na criação de jogadas. O México, por sua vez, baixou suas linhas, apostou nos contra-ataques e quase ampliou com Raúl Jiménez e Vargas, ambos parando em boas defesas de Seung-Gyu. No entanto, o grande momento de tensão estava reservado para os minutos finais. Aos 42, a Coreia foi para o abafa e o goleiro Rangel operou um verdadeiro milagre: fez uma defesa espetacular em cabeceio à queima-roupa de Gue-Sung e, no rebote, ainda caído, evitou o gol de Hyun-Jun. A pressão asiática seguiu até os acréscimos, mas a defesa mexicana suportou a blitz.