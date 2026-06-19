A seleção dos Estados Unidos fez a festa da torcida e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Mundo 2026 na tarde desta sexta-feira, 19. Empurrados pela torcida no Lumen Field, em Seattle, os americanos impuseram seu ritmo e venceram a Austrália por 2 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo D. A vitória, construída com total autoridade na primeira etapa, isola a equipe anfitriã na liderança da chave.

Com o resultado, os Estados Unidos chegaram a seis pontos, com 100% de aproveitamento, e lideram o Grupo D de forma isolada. A Austrália, que havia surpreendido a Turquia na estreia, estaciona nos três pontos. As equipes agora aguardam o desfecho da rodada com o confronto entre Turquia e Paraguai, que se enfrentam na madrugada deste sábado.

Início avassalador e a ajuda do VAR

A narrativa da partida foi desenhada logo nos minutos iniciais. Os donos da casa assumiram o controle da posse de bola, encurralando os australianos em seu campo defensivo. A pressão surtiu efeito rápido e de forma cruel para os visitantes. Aos 10 minutos, Balogun disparou pela ponta esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro. Na tentativa desesperada de cortar, o zagueiro Burgess se atrapalhou e mandou contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para os americanos.

Mesmo com a vantagem, os Estados Unidos não diminuíram o ritmo e continuaram ditando as ações. O golpe de misericórdia na primeira etapa veio nos acréscimos, com requintes de dramaticidade. Aos 44 minutos, após bola viva na área, Freeman marcou de cabeça. O lance foi inicialmente anulado por impedimento, mas, após longa e tensa revisão do VAR, o gol foi validado, explodindo as arquibancadas em Seattle antes do intervalo.

Pressão australiana esbarra na solidez defensiva

Precisando de uma reação heroica, a Austrália voltou do vestiário com três alterações e uma postura mais agressiva. Os visitantes até flertaram com o perigo, mas esbarraram na falta de pontaria e na solidez da zaga americana. O momento de maior tensão para os donos da casa ocorreu aos 17 minutos, quando Irankunda fez grande jogada pela direita e rolou para Volpato. O meia, de primeira, isolou a bola por cima do travessão, desperdiçando a chance de incendiar o jogo.

Do outro lado, os Estados Unidos quase ampliaram quando Balogun apareceu livre nas costas da zaga, mas um carrinho providencial de Circati evitou o terceiro gol. Nos minutos finais, o zagueiro Richards assumiu o protagonismo defensivo, ganhando todas as disputas pelo alto e garantindo que a meta do goleiro Freese terminasse intacta, mesmo em meio a um clima mais tenso que rendeu cartões amarelos para ambos os lados.