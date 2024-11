Novidade na seleção: Dorival treina com mudanças

A seleção brasileira entra em campo contra o Uruguai, nesta terça-feira, 19, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de um empate contra a Venezuela, na última sexta-feira, 15, Dorival Júnior esboçou mudanças na escalação.

Apesar de te realizado testes, a única alteração prevista é na lateral direita, segundo informações do ge. Tendo em vista a suspensão de Vanderson, titular na última partida, quem deve assumir a posição é Danilo, mesmo com a convocação temporária de Dodô, da Fiorentina.

Dorival chegou a esboçar a seleção brasileira com o volante André como titular. O jogador do Wolverhampton, da Inglaterra, disputa a posição de primeiro homem do meio-campo com Bruno Guimarães.

No ataque, outro teste foi feito. O técnico utilizou Luiz Henrique, do Botafogo, em posição de maior liberdade. Porém, a escolha deve ser por a manutenção do quarteto ofensivo que enfrentou a Venezuela.

Desse modo, a seleção brasileira deve enfrentar o Uruguai com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner; Bruno Guimarães, Gerson; Savinho, Raphinha, Vini Jr e Igor Jesus.

O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias, com 17 pontos somados, enquanto o Uruguai é o vice-líder, com 19. Assim, em caso de vitória brasileira e tropeço da Colômbia, que enfrenta o Equador, a pentacampeã mundial termina a Data Fifa na segunda posição.