O atacante Neymar manifestou publicamente sua frustração após ser deixado de fora da lista de convocados da seleção brasileira, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti. Apesar do sentimento, o jogador do Santos garantiu que segue focado em sua evolução física para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Por que Neymar ficou fora da convocação?

Ancelotti justificou a ausência de Neymar afirmando que a prioridade é contar com atletas que estejam em plenas condições físicas para os amistosos contra a seleção francesa e a seleção croata. A comissão técnica optou por não acelerar o retorno do craque, que disputou apenas três partidas oficiais em 2026 após uma cirurgia no menisco realizada no final de 2025.

O planejamento do atacante

Neymar admitiu estar “chateado e triste” por não integrar o grupo neste momento decisivo de preparação. No entanto, o jogador reforçou que o trabalho no clube paulista continua sendo sua prioridade imediata para retomar o ritmo competitivo e provar que pode ser útil ao Brasil no torneio mundial. Horas depois da convocação, Neymar esteve com o seu time, a Furia, na Kings League e até bateu um pênalti.

“O foco continua”, afirmou o jogador, sinalizando que o objetivo principal é atingir o ápice técnico e físico nos próximos meses.

Novidades na lista para os amistosos de março

Sem o veterano, a lista de Ancelotti trouxe nomes que buscam consolidar espaço no ciclo preparatório, priorizando jogadores com alto desempenho recente na Europa. Entre as principais novidades anunciadas para os confrontos de março estão:

Rayan (Bournemouth)

Igor Thiago (Brentford)

Gabriel Sara (Galatasaray)

A ausência gera debates sobre a presença do craque na lista final para o Mundial, mas o treinador italiano deixou as portas abertas, condicionando a convocação à plena recuperação física do atleta no decorrer da temporada.