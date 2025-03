Neymar e mais dois são cortados da seleção; Endrick é chamado

O atacante Neymar, do Santos, foi cortado da lista final de 23 nomes chamados pelo técnico Dorival Júnior para seleção brasileira que jogará as partidas contra Colômbia e Argentina, nos próximos dias 20 e 25 de março, respectivamente. A CBF anunciou nesta sexta-feira, 14, que o jogador ainda não reúne condições físicas para ser aproveitado nas partidas. Além dele, o lateral-direito Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City, também estão fora.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Para as vagas dos três jogadores foram chamados o atacante Endrick, do Real Madrid, o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e o goleiro Lucas Perri, do Lyon.

“Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o departamento médico da seleção brasileira, na pessoa do doutor Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City. Após as avaliação realizadas, o departamento médico da seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid”, anunciou Dorival.

Publicidade

Neymar acusou um problema muscular na coxa esquerda já nas quartas de final do Campeonato Paulista, no último dia 2 de março. Na ocasião, o Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, mas o jogador foi substituído no segundo tempo com dores na região. Pelas redes sociais, ele tranquilizou os torcedores: “Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar. Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade. Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física. Obrigado a todos pela mensagem”.

Liberado para aproveitar a folga de Carnaval, assim como o restante do elenco de jogadores, causou polêmica a aparição com familiares e amigos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar o desfile das escolas de samba.

O jogador se reapresentou na quarta-feira, 5, para se preparar para as semifinais do Campeonato Paulista, mas não reuniu condições de jogo para a partida, permanecendo os 90 minutos no banco de reservas.

Publicidade

Segundo ele, em novo relato nas redes sociais, o incômodo surgiu na quinta, 6: “Tudo que eu queria era estar em campo hoje (domingo) e ajudar de alguma forma meus companheiros… mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje, fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais forte para lutar por nossos objetivos”, postou Neymar há quatro dias.

O Santos alegou que a não utilização do jogador foi necessária para conter um agravamento da lesão. “Era perder o Neymar para essa partida ou perder o Neymar por um ou dois meses”, enfatizou Pedro Martins, CEO do Santos. “É um jogador que está voltando a ter uma grande sequência de jogos agora. A gente precisa ter o Neymar bem para a temporada toda. Foi uma decisão dura e difícil, mas pensando no bem do atleta”.

Para a Data Fifa de março, os jogadores se apresentam no próximo dia 17, segunda-feira, em Brasília, palco da partida diante dos colombianos três dias depois pela 13ª rodada das Eliminatórias. No dia 25, uma terça-feira, o país encara os argentinos no Monumental de Núñez, estádio do River Plate.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.