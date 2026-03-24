Lionel Messi planeja disputar a edição de 2026 para se tornar o primeiro jogador da história a participar de seis edições da Copa do Mundo. Atualmente, o craque da seleção argentina já detém o recorde de maior número de partidas disputadas (26) e minutos jogados (2.314) em mundiais. Ele superou marcas de lendas como Lothar Matthäus e Paolo Maldini, conforme dados oficiais da Fifa.
As marcas estabelecidas por Messi até o Catar 2022
A conquista do tricampeonato mundial consolidou o camisa 10 como o recordista absoluto em diversas estatísticas individuais. Sua regularidade ao longo de cinco edições permitiu o acúmulo de números históricos no topo do futebol mundial.
- Partidas disputadas — 26 jogos: o argentino superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao ídolo da seleção alemã, Lothar Matthäus.
- Minutos em campo — 2.314 minutos: Messi detém o recorde de maior tempo jogado em mundiais, ultrapassando a marca histórica do defensor italiano Paolo Maldini.
- Gols pela Argentina — 13 gols: ele é o maior artilheiro de sua seleção no torneio, superando os 10 gols de Gabriel Batistuta.
Os recordes que podem ser quebrados em 2026
A permanência de Messi em alto nível abre caminho para feitos inéditos na próxima edição da competição, sediada na América do Norte. O jogador busca isolar-se em estatísticas que hoje divide com outros ídolos do esporte.
- Edições disputadas — 6 Copas: Messi pode ser o primeiro a jogar seis edições; a marca pode ser alcançada junto com Cristiano Ronaldo e também o goleiro Ochoa, do México.
- Vitórias em Copas — 17 triunfos: com 16 vitórias atuais, o craque precisa de apenas mais um resultado positivo para igualar o recorde histórico de Miroslav Klose.
- Artilharia histórica — 16 gols: caso marque três vezes em 2026, Messi alcançará o topo da lista de artilheiros de todas as Copas, hoje ocupado pelo atacante alemão Klose.