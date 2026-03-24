Lionel Messi planeja disputar a edição de 2026 para se tornar o primeiro jogador da história a participar de seis edições da Copa do Mundo. Atualmente, o craque da seleção argentina já detém o recorde de maior número de partidas disputadas (26) e minutos jogados (2.314) em mundiais. Ele superou marcas de lendas como Lothar Matthäus e Paolo Maldini, conforme dados oficiais da Fifa.

As marcas estabelecidas por Messi até o Catar 2022

A conquista do tricampeonato mundial consolidou o camisa 10 como o recordista absoluto em diversas estatísticas individuais. Sua regularidade ao longo de cinco edições permitiu o acúmulo de números históricos no topo do futebol mundial.

Partidas disputadas — 26 jogos : o argentino superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao ídolo da seleção alemã, Lothar Matthäus.

: o argentino superou o recorde anterior de 25 partidas que pertencia ao ídolo da seleção alemã, Lothar Matthäus. Minutos em campo — 2.314 minutos : Messi detém o recorde de maior tempo jogado em mundiais, ultrapassando a marca histórica do defensor italiano Paolo Maldini.

: Messi detém o recorde de maior tempo jogado em mundiais, ultrapassando a marca histórica do defensor italiano Paolo Maldini. Gols pela Argentina — 13 gols: ele é o maior artilheiro de sua seleção no torneio, superando os 10 gols de Gabriel Batistuta.

Os recordes que podem ser quebrados em 2026

A permanência de Messi em alto nível abre caminho para feitos inéditos na próxima edição da competição, sediada na América do Norte. O jogador busca isolar-se em estatísticas que hoje divide com outros ídolos do esporte.