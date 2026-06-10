O capitão da seleção argentina, Lionel Messi, expressou otimismo e confiança em relação à participação da equipe na Copa do Mundo de 2026, que será sediada no México, Canadá e Estados Unidos. As declarações foram feitas após a vitória de 3 a 0 da Argentina sobre a Islândia em um amistoso preparatório realizado nesta terça-feira, 9, onde Messi marcou um dos gols em apenas dois minutos em campo.

“Compartilhamos o mesmo entusiasmo que os torcedores. Vamos tentar fazer tudo o que for possível para irmos o mais longe que pudermos. Esta seleção é competitiva e vem provando isso há muitos anos. Será muito difícil para os nossos rivais enfrentarem a Argentina, porque é um grupo muito forte e unido, com um entusiasmo inabalável. Independentemente de avançarmos ou não, podem ter certeza de que daremos tudo de nós”, disse Messi em entrevista ao jornal Olé.

Retorno aos Gramados e Recorde no Mundial

O amistoso marcou o retorno de Messi aos gramados após um período se recuperando de uma fadiga muscular na coxa esquerda. O jogador, que completará 39 anos durante o torneio, expressou sua empolgação para disputar seu sexto Mundial, recorde que Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa também alcançarão nesta Copa.

“Honestamente, estou feliz, relaxado, aproveitando cada momento, cada treino, cada dia com meus companheiros de equipe. Acima de tudo, estou tentando aproveitar tanto quanto aproveitei a última que joguei, e até mais agora, então estou feliz. […] Nunca parei de competir, de me esforçar, e durante esse tempo me preparei bem para chegar na melhor forma possível. (As conquistas) Aconteceram naturalmente, eu nunca parei de estar presente, consegui participar da maioria dos jogos da seleção, e com o grupo sempre forte, tive a sorte de estar no Mundial mais uma vez”, comentou Messi, conforme registrado pelo ge.

Caminho da Argentina na Copa de 2026

A estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 será no dia 16 de junho, quando enfrentará a Argélia, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium. Em seguida, enfrentam a Áustria, no dia 22 de junho, às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium. A seleção comandada por Lionel Scaloni encerra a fase de grupos no dia 27 de junho, contra a Jordânia, às 23h (de Brasília), também no AT&T Stadium.