A Holanda anunciou a numeração de seus jogadores para a Copa do Mundo 2026. Memphis Depay, atacante do Corinthians, recebeu a tradicional camisa 10, utilizada em outros mundiais por ídolos do país, como Ruud Gullit e Dennis Bergkamp.
Memphis já vinha utilizando a numeração nas eliminatórias para a Copa. O atleta do Timão é o primeiro jogador europeu atuando no Brasil a ser convocado para o Mundial.
A lendária camisa 14 de Johan Cruyff fica com o meio-campista TIjjani Reijnders, do Manchester City. O capitão da seleção e ídolo do Liverpool, Virgil Van Dijk, vai disputar a Copa com o número 4.
Veja a numeração completa da Holanda:
1 – Verbruggen
2 – J. Timber
3 – De Roon
4 – Van Dijk
5 – Aké
6 – Maatsen
7 – Kluivert
8 – Gravenberch
9 – Weghorst
10 – Memphis
11 – Gakpo
12 – M. de Winter
13 – Roefs
14 – Reijnders
15 – Van de Ven
16 – Til
17 – Lang
18 – Malen
19 – Brobbey
20 – Koopmeiners
21 – K. de Jong
22 – Dumfries
23 – Flekken
24 – Simons
25 – Hato
26 – Q. Timber