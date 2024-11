Melhor Venezuela da história? Em quem o Brasil precisa ficar de olho

O Brasil enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira, 14, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, em Monagas, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar do favoritismo, a seleção brasileira terá do outro lado a melhor geração venezuelana da história.

Esse mesmo grupo, inclusive, chegou a tirar pontos da pentacampeã mundial no primeiro turno. No dia 12 de outubro, em duelo disputado em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o empate em 1 a 1 aumentou a pressão em cima de Fernando Diniz, à época o treinador interino.

Mais de um ano depois, a seleção brasileira enxerga um horizonte menos turbulento. Contudo, o time de Dorival Júnior terá pela frente uma Venezuela que ainda não perdeu diante de sua torcida nesta edição de Eliminatórias.

A badalação em cima da “La Vinotinto”, por outro lado, caiu após a eliminação nas quartas de final da Copa América, contra o Canadá. Desde então, foram quatro partidas, com duas derrotas e dois empates.

Ainda assim, uma das vezes em que os comandados por Fernando Batista somou um ponto foi contra a Argentina. Bem armada, a Venezuela complicou a vida da principal seleção do continente na atualidade e busca repetir a dose contra outra potência.

Os destaques da Venezuela

A seleção venezuelana tem em seu plantel nomes conhecidos do público brasileiro. São eles os zagueiros Nahuel Ferraresi, do São Paulo, e Wilker Ángel, do Criciúma, os volantes José Martinez, do Corinthians, e Tomás Rincón, do Santos, e os meia-atacantes Yeferson Soteldo, do Grêmio, Jefferson Savarino, do Botafogo, e Kervin Andrade, do Fortaleza.

Entretanto, Soteldo está fora do embate, em razão de suspensão por cartões amarelos. Assim, entre os que atuam no Brasil, Ferraresi e Savarino são presenças quase certas para enfrentar o Brasil, enquanto Rincón e Martínez têm chances de atuar para povoar o meio-campo.

Para além dessas figuras mais conhecidas, outros jogadores também merecem atenção. Aos 22 anos, o lateral Jon Aramburu, do Real Sociedad, pode atuar em ambos os lados da defesa e é um dos jovens nomes da geração.

Mais experientes, estão opções como o volante Yangel Herrera, do Girona, e Darwin Machís, do Real Valladolid. No comando de ataque, o grande destaque é Salomón Rondón, hoje no Pachuca e com passagens por Everton, Zenit e River Plate.