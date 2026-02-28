Kylian Mbappé tem sido assombrado por um trauma do passado no Real Madrid. Há pouco mais de três meses do início da Copa do Mundo, o atacante do clube merengue e da seleção francesa é alertado pela imprensa espanhola sobre a sua condição física. O jornal AS trouxe à tona na edição deste sábado, 28, o “caso Kaká“.

Kaká desembarcou em Madrid em 2009, um ano antes da Copa do Mundo na África do Sul, com status de melhor do mundo, vindo do Milan, mas sua trajetória no clube merengue foi severamente prejudicada por problemas físicos. No Mundial, jogou no sacrifício e não conseguiu o seu melhor desempenho com a seleção brasileira, eliminada nas quartas de final pela Holanda.

O brasileiro sofreu com uma pubalgia crônica e lesões no joelho que, gradualmente, minaram a arrancada potente que era sua marca registrada. Muitas vezes atuando no sacrifício, Kaká não conseguiu replicar na Espanha a regularidade que o consagrou na Itália. Hoje, o brasileiro é visto pelos espanhóis como um estudo de caso sobre a importância do tratamento preventivo.

O ponto central da análise reside na semelhança do estilo de jogo. Assim como o ídolo brasileiro em seu auge, Mbappé baseia seu domínio de campo na velocidade extrema, na mudança brusca de direção e na potência. Qualquer limitação física que reduza essa capacidade de explosão afeta drasticamente o rendimento desse perfil de atleta, tornando-o mais previsível para as defesas adversárias.

O alerta ganha força após Mbappé apresentar desconfortos musculares, como a lesão no bíceps femoral da perna esquerda diagnosticada no início de sua trajetória no clube. A preocupação da mídia local é que a sequência intensa de jogos na La Liga e na Liga dos Campeões transforme problemas pontuais em questões crônicas se não houver o devido repouso.