O meia Mauricio, do Palmeiras, recebeu sua primeira convocação para a seleção do Paraguai e passa a integrar a lista do técnico Gustavo Alfaro para os amistosos da Data Fifa de março de 2026. A equipe sul-americana enfrenta Grécia, em Atenas, e Marrocos, em Lens, na França, nos últimos compromissos antes da definição da lista final para a Copa do Mundo de 2026.

A convocação marca um momento histórico na carreira do meio-campista de 24 anos. Naturalizado paraguaio em fevereiro de 2026, Mauricio tornou-se elegível após a homologação da mudança de associação pela FIFA. A partir daí, o jogador passou a ser considerado normalmente para as listas da seleção nacional e entrou no radar da comissão técnica para o ciclo final de preparação rumo ao Mundial.

Com o retorno do Paraguai à Copa do Mundo após 16 anos de ausência (a última participação foi em 2010), a equipe vive um momento de renovação e busca ampliar as opções no elenco.

Na Copa do Mundo de 2026, o Paraguai está no Grupo D, ao lado de Estados Unidos(anfitrião), Austrália e de uma seleção que ainda será definida via repescagem europeia. Caso confirme presença na lista final, Mauricio poderá dividir o elenco com companheiros de clube, como o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa.

Revelado pelo Cruzeiro e com passagem marcante pelo Internacional antes de chegar ao Palmeiras, Mauricio também acumulou convocações para as seleções de base do Brasil, atuando nas categorias sub-20 e sub-23. Entretanto, ele nunca disputou partidas oficiais pela seleção principal brasileira, o que permitiu a mudança de associação internacional para representar o Paraguai.

Família paraguaia e naturalização

Mauricio se tornou elegível para defender o Paraguai após concluir o processo de naturalização por ascendência familiar. O jogador tem o pai paraguaio, o que lhe garantiu o direito à cidadania. Além disso, o atleta chegou a viver parte da infância no Paraguai e mantinha laços familiares com o país.

Para festejar a convocação, o atleta publicou nas redes sociais: “O sangue da minha família falou mais forte. Orgulhoso em defender a Albirroja. Vamos Paraguai, meu país”.