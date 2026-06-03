A seleção argentina acionou o alerta máximo em relação à condição física do meia Nico Paz, uma das promessas da equipe para a Copa do Mundo de 2026, segundo apuração do Lance!. O jogador, que atua pelo Como, da Itália, está lidando com uma lesão no joelho esquerdo, sofrida durante uma partida contra o Hellas Verona pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, no dia 10 de maio. A lesão no joelho esquerdo impediu o atleta de participar da reta final da temporada pelo Como.

Apesar de ter sido convocado para a Copa do Mundo e participar dos preparativos, Paz ainda não conseguiu treinar com os companheiros. De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o processo de recuperação da lesão de Nico Paz não está progredindo como esperado, aumentando o pessimismo sobre sua participação no Mundial.

Impacto no elenco e possível substituição

As regulamentações da Fifa permitem que as seleções façam alterações em seus elencos até 24 horas antes da partida de abertura. A possibilidade de cortar Paz do elenco não foi descartada pela comissão técnica argentina, segundo o jornal espanhol.

Caso Nico Paz seja cortado, Scaloni tem Emiliano Buendía, do Aston Villa, como uma opção de última hora. Buendía não foi incluído na lista final para a Copa do Mundo, mas teve uma temporada forte com o clube inglês, que conquistou a Europa League, com Buendía marcando um gol na final contra o Freiburg. Sua excelente temporada pode levá-lo à Copa do Mundo, especialmente porque sua ausência na lista inicial de Scaloni gerou debate.

Agenda da Argentina no Mundial

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de 2026. Sua primeira partida está marcada para o dia 16 de junho contra a Argélia, em Kansas City. Em seguida, enfrentará a Áustria no dia 22 de junho e concluirá a fase de grupos contra a Jordânia no dia 27 de junho, com ambas partidas ocorrendo em Dallas.