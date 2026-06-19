O volante Ismaël Koné, do Canadá, quebrou a perna esquerda após uma entrada do catari Assim Madibo, no duelo entre a seleção canadense e o Catar, e está fora da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira, 19, o atleta publicou uma mensagem em suas redes sociais falando sobre o ocorrido.

“Alá nunca me decepcionou. Em toda a minha vida, nem uma vez sequer. Então, por que duvidar dele agora? Principalmente sabendo disso. Ele sabe e vê tudo antes mesmo de acontecer. Ele tem um plano e uma visão para todos nós. Esta batalha é um teste para a minha fé nele e para o meu caráter. E, honestamente, estou pronto para isso porque Alá nunca nos dá um desafio que não possamos superar, e ser testado é o melhor presente de Deus”, disse Koné.

Agradecimento aos torcedores

Após refletir sobre sua fé, Koné agradeceu o apoio dos torcedores depois da lesão.

“Senti o amor e o apoio de vocês, muito obrigado mesmo. Vocês nem imaginam o quanto sou grato a todos que entraram em contato e que me incluíram em suas orações. Agradeço a Deus por isso, porque nem todos têm essa sorte”, comentou.

Mensagem aos companheiros de equipe

Por fim, o volante também fez um agradecimento especial aos seus companheiros na seleção. Enquanto estava no gramado, os atletas canadenses se reuniram em círculo ao seu redor como forma de apoio. Após marcar o quarto gol, Saliba comemorou erguendo a camisa de Koné.

“Aos irmãos canadenses, enquanto me transformava em assistente técnico para apoiá-los da lateral do campo, queria que soubessem que amo vocês do fundo do meu coração e que nossa irmandade é tudo para mim. O que vocês fizeram ontem ficará comigo para sempre. Voltarei muito em breve e continuaremos criando memórias juntos”, finalizou.