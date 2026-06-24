Assim Madibo, jogador do Catar envolvido na lesão de Ismael Koné, do Canadá, recebeu uma suspensão de cinco jogos pela expulsão na partida. A Fifa anunciou a decisão nesta quarta-feira, 24, a poucas horas da partida entre a seleção catari e a Bósnia e Herzegovinia, às 16h (de Brasília).
Aos cinco minutos do segundo tempo, Madibo deu uma entrada forte em Koné, que fraturou a perna esquerda. O árbitro chileno deu apenas cartão amarelo para a falta, mas o VAR reverteu a decisão para um cartão vermelho. O jogador catari deixou o campo inconsolável pela lesão do companheiro.
Os dois jogadores chegaram a se encontrar, na última terça-feira, em Toronto, no Canadá.
Confira a decisão da Fifa na íntegra:
“O Comitê Disciplinar da Fifa impôs a seguinte sanção ao jogador da seleção do Catar, Assim Madibo, que foi expulso em decorrência de um cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo da Fifa entre Canadá e Catar, no Vancouver Place, em 18 de junho de 2026: suspensão de 5 jogos por violação do artigo 14.1.e (jogo sujo grave) do Código Disciplinar da Fifa. A suspensão será cumprida na(s) próxima(s) partida(s) da seleção do Catar na Copa do Mundo da Fifa e de acordo com o art. 69 do Código Disciplinar da Fifa. A decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA“.