A eliminação precoce da Alemanha contra o Paraguai na disputa de pênaltis, na útlima segunda-feira, 29, ganhou um novo capítulo nesta terça. Segundo o jornal alemão Bild, o capitão Kimmich teve dificuldades em encontrar um jogador para bater o sexto pênalti da equipe, perdido por Jonathan Tah, do Bayern de Munique.

“Estrelas da seleção alemã fugiram da responsabilidade nos pênaltis”, diz a manchete do tabloide nesta terça, que classificou a derrota para o Paraguai como um “fiasco” e “vexame”.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

“Tah foi o primeiro a encarar a enorme pressão, enquanto outras estrelas da seleção teriam hesitado e se esquivado da cobrança. Naquele momento, ainda estavam em campo Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Malick Thiaw e o goleiro Manuel Neuer”, diz o jornal. Ainda segundo a publicação, Goretzka, que deixou o Bayern neste mês após oito temporadas, recusou o pedido de Kimmich duas vezes.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Após Kai Havertz e Nico Woltemade perderem as suas cobranças pelo lado alemão, e Sanabria e Balbuena pelo lado paraguaio, o zagueiro Jonathan Tah assumiu a responsabilidade de abrir as alternadas e isolou. Canale converteu a sua penalidade e o Paraguai avançou para as oitavas de final.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google