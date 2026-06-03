A seleção do Irã realizará seu último compromisso amistoso antes da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 4. A partida será contra Mali, em Antalya, na Turquia, e ocorrerá com portões fechados, sem a presença de torcedores nem de profissionais da imprensa. A decisão de manter o jogo a portas fechadas visa garantir a privacidade e o foco total da equipe nos ajustes táticos finais antes do torneio mundial.

A Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) informou que a medida de realizar o amistoso sem público e imprensa está alinhada com os objetivos do treinador. O objetivo é permitir que a comissão técnica e os jogadores trabalhem em estratégias e formações sem distrações externas, otimizando a preparação para a Copa do Mundo.

“Considerando a importância do amistoso da seleção iraniana de futebol contra o Mali, e em consonância com os objetivos táticos do técnico da seleção iraniana, a partida contra o Mali será realizada com portões fechados e sem a presença da imprensa”, escreveu a Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) em nota, conforme registrado pelo ge.

Logística e Preparação para o Mundial

Após o amistoso, a delegação iraniana seguirá para sua base de treinamento em Tijuana, no México. Esta mudança ocorreu devido a questões de vistos e tensões políticas, uma vez que a base original seria no Arizona, Estados Unidos. O Irã disputou três amistosos anteriormente, registrando duas vitórias e uma derrota.

Irã 3 x 1 Gâmbia – 29/05

Irã 5 x 0 Costa Rica – 31/03

Irã 1 x 2 Nigéria – 27/03

Calendário do Irã na Copa do Mundo 2026

A estreia da seleção iraniana na Copa do Mundo de 2026 está agendada para o dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Posteriormente, a equipe enfrentará a Bélgica no dia 21 de junho, também em Los Angeles. O último jogo da fase de grupos será contra o Egito, no dia 27 de junho, em Seattle.