A Federação de Futebol do Irã (FFIRI) anunciou, em 9 de junho de 2026, que os Estados Unidos revogaram sua cota de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, a poucos dias do início do torneio. A entidade iraniana expressou revolta, argumentando que a medida prejudica torcedores que já haviam adquirido bilhetes para acompanhar os jogos da seleção.

Revogação da Cota de Ingressos Iranianos

A FFIRI tinha direito a uma cota de 8% dos ingressos para os jogos do Irã, conforme relembra o Lance!. Contudo, este benefício foi retirado, impossibilitando a distribuição aos seus apoiadores. A acusação foi formalizada nesta terça-feira, 9, gerando incerteza para os torcedores iranianos.

Ausência de Posicionamento Oficial

Até o momento, nem os Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial, nem a Fifa se manifestaram oficialmente sobre a acusação da Federação Iraniana. A falta de um comunicado oficial por parte das autoridades americanas ou da entidade máxima do futebol mundial mantém o cenário de indefinição.

Tensões Diplomáticas e Desafios Logísticos

A participação do Irã na Copa do Mundo de 2026 tem sido marcada por um ambiente de tensões diplomáticas com os Estados Unidos. Além da recente revogação da cota de ingressos, a Federação Iraniana enfrentou dificuldades na obtenção de vistos e restrições para os membros de sua delegação. Diante desse cenário, a seleção iraniana optou por estabelecer sua base de treinamentos em Tijuana, no México, em vez de uma localização inicialmente planejada no Arizona, Estados Unidos. Adicionalmente, a equipe não poderá permanecer em solo americano entre os jogos, devendo retornar a Tijuana após cada partida.

Calendário de Jogos da Seleção Iraniana