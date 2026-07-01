O clima entre a seleção equatoriana e a imprensa do país piorou ainda mais na noite da última terça-feira, 30, após a eliminação na segunda fase da Copa do Mundo. Parte dos jornalistas presentes no Estádio Azteca boicotou as entrevistas com dois reservas, que dariam explicações sobre a derrota para a seleção mexicana.

A atitude do departamento de comunicação da seleção equatoriana foi considerada covarde por parte dos jornalistas que, após mais de duas horas de espera, decidiram por contra própria deixar a zona mista de entrevistas. Delegados da Fifa, que cuidavam do protocolo de entrevistas tentaram a todo custo fazer com que os equatorianos cumprissem o prazo.

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Foi então que, depois de muita insistência da Fifa e a ameaça de multa à federação, o departamento de comunicação decidiu enviar Ángelo Preciado e Gonzalo Valle para dar explicações. O lateral-direito do Atlético-MG entrou no segundo tempo, mas o goleiro sequer deixou o banco de reservas. Parte da imprensa do país então abandonou a entrevista.

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O que disseram os jogadores do Equador

“Temos sempre uma rotina de agradecer, ouvir o nosso capitão e o nosso corpo técnico”, disse Preciado sem se dar conta da demora além do normal para os padrões equatorianos.

“O futebol equatoriano merece mais felicidade do que tristeza. É o nosso segundo Mundial que temos trabalhado e tentado corresponder à esperança de vocês. Aqui dou a cara para bater e dizer que isso me dói, mas tentamos”, completou o jogador, já com os olhos marejados.

O goleiro Ángelo Preciado foi na mesma linha do companheiro e se limitou a dar o clima dos vestiários.

“Estão todos muito sentidos. A quantidade de lágrimas que derramamos no vestiário não é suficiente para explicar a nossa tristeza”, começou. “Sentimos a dor e a tristeza por saber que muitas pessoas do nosso país tinham esperança em nós e, de alguma forma, não cumprimos.”

O Equador fez uma campanha fora do comum nesta Copa do Mundo. O time perdeu para Costa do Marfim (0 a 1), empatou com Curaçao (0 a 0) e venceu a Alemanha (2 a 1). Classificado à fase de 16 avos de final, perdeu para o México (2 a 0).

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