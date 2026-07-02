A Inglaterra vai enfrentar o México nas oitavas de final da Copa do Mundo, no estádio Azteca, na Cidade do México. No Brasil, as equipes se enfrentam às 21h de domingo, 5, no entanto, no horário inglês o jogo será às 01h da manhã de segunda-feira.
Após a classificação para as oitavas, Tuchel fez um apelo aos pais, para que eles deixem seus filhos assistirem o jogo e matem aula no dia seguinte.
“Escrevam uma justificativa para a escola e deixem as crianças assistirem ao futebol. Vamos lá, elas ainda terão muitos dias de aula pela frente, mas a Copa do Mundo acontece apenas a cada quatro anos. Deixem que assistam” pediu o treinador.
A declaração repercutiu no país e recebeu uma resposta do governo. O porta-voz de Keir Starmer, Primeiro-Ministro inglês, afirmou que os estudantes não devem faltar a aula.
“Queremos que todos aproveitem o jogo, mas as crianças devem estar na escola na segunda-feira”, disse ao jornal The Guardian.