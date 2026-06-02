A Federação Mexicana de Futebol sofreu um revés nesta terça-feira, 2, ao perder seu mais recente recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A decisão mantém as multas impostas pela Fifa devido a cânticos homofóbicos proferidos por torcedores mexicanos.

O veredito do CAS chega em um momento crucial, a poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, que será coorganizada pelo México, Estados Unidos e Canadá. A seleção mexicana fará a partida de abertura do torneio em 11 de junho, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, contra a África do Sul.

O cântico em questão é um insulto de uma palavra em espanhol, “puto”, frequentemente proferido quando o goleiro adversário cobra um tiro de meta. Essa expressão homofóbica ganhou notoriedade durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e foi repetida nas edições subsequentes de 2018 na Rússia e 2022 no Catar.

O CAS considerou a conduta dos torcedores como “coletiva e generalizada”, e não apenas um incidente isolado, apesar das medidas educativas implementadas pela Federação Mexicana desde 2015.