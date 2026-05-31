O mercado paralelo de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026 tem demonstrado uma ascensão notável no Brasil. Há um aumento significativo nos relatos de falsificações e operações policiais resultando em grandes apreensões em diferentes estados. O fenômeno tem gerado preocupação entre colecionadores e autoridades, que buscam orientar os consumidores a evitar armadilhas.

Apreensões e o crescimento do mercado ilegal

Conforme reportado pelo site de notícias InfoMoney, em 22 de maio, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram uma apreensão de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa de 2026 no Rio de Janeiro. O material foi encontrado em um ônibus em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com destino à capital e à Região Metropolitana.

Poucos dias depois, em 28 de maio, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu 85 mil álbuns e figurinhas sem procedência legal. A operação em São Paulo também resultou na apreensão de camisas falsificadas e na prisão de cinco pessoas em flagrante. No total, quase 300 mil figurinhas falsas já foram apreendidas em 2026, evidenciando a expansão do mercado ilegal.

Como Identificar Figurinhas Falsificadas

Preço: a Panini , editora oficial, tabelou o valor dos envelopes em R$ 7 para todo o Brasil. Ofertas muito abaixo desse valor sugerem que o material pode ser falsificado ou roubado;

a , editora oficial, tabelou o valor dos envelopes em para todo o Brasil. Ofertas muito abaixo desse valor sugerem que o material pode ser falsificado ou roubado; Embalagem: o pacotinho oficial é feito de um plástico metalizado fino e liso. As falsificações geralmente utilizam um papel mais grosso, rígido e poroso;

o pacotinho oficial é feito de um plástico metalizado fino e liso. As falsificações geralmente utilizam um papel mais grosso, rígido e poroso; Qualidade do cromo: figurinhas originais possuem impressão de alta tecnologia, cores vibrantes e papel brilhante. As falsas são visivelmente mais escuras, opacas e com baixa resolução, cortes malfeitos e sem brilho.

Prejuízos a Consumidores e Recomendações de Compra

Casos de consumidores lesados se multiplicam. Segundo o InfoMoney, Fernando Bruno, 47, adquiriu dois pacotinhos por R$ 5 cada no metrô de São Paulo, totalizando R$ 10, quando o preço oficial seria R$ 14. Ao abrir os pacotes com seu filho de 10 anos, notou má impressão, cores diferentes e manchas, levando ao descarte do material.

Gabriel Alves, 25, teve um prejuízo de R$ 199,77 ao comprar 12 pacotes de figurinhas falsas pela plataforma TikTok Shop, identificando embalagens e cromos diferentes dos originais. Ele solicitou o reembolso, que foi aceito pela loja, aparentemente excluída da plataforma, sem a necessidade de devolução das figurinhas.

Para evitar tais armadilhas, as autoridades recomendam priorizar compras em lojas confiáveis, como bancas de jornal, o site oficial da editora Panini ou grandes redes de supermercados e varejo. A edição de 2026 do álbum da Copa do Mundo é a maior da história, com 980 figurinhas e 112 páginas, e o custo para completá-la pode superar R$ 1 mil.