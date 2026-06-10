A Fifa lançou oficialmente o serviço denominado “Super Shoutout” para a Copa do Mundo de 2026. A iniciativa oferece aos torcedores a oportunidade de ter seus nomes e países de origem, ou uma mensagem curta, exibidos nos telões de LED dos estádios durante a competição. Para participar da ação, os fãs devem desembolsar 79 dólares (cerca de R$ 410), com cada pessoa podendo realizar até quatro solicitações.

Regras e Restrições para Mensagens

As mensagens enviadas pelos torcedores estão sujeitas a um rigoroso processo de revisão e aprovação pela Fifa. A organização estabeleceu diretrizes claras, proibindo conteúdos discriminatórios, ofensivos, políticos, publicitários, informações de contato pessoal, referências diretas a jogadores, árbitros ou seleções, e o uso de emojis. O texto pode conter até 30 caracteres.

A entidade ainda ressaltou que não há garantia do horário exato de exibição da mensagem. O momento, por outro lado, já está definido: os textos serão mostrados antes do início da partida.

Disponibilidade para os jogos do Brasil

Embora os ‘slots’ para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, já estejam esgotados, ainda há oportunidades para os torcedores que desejam ver seus nomes no telão durante a estreia da seleção brasileira, segundo o portal InfoMoney. O Brasil fará seu primeiro jogo no torneio neste sábado, 13, contra Marrocos.