O Egito enfrenta a Austrália nesta sexta-feira, 3, em às 15h (de Brasília), em Dallas, no Texas. Chegando na cidade americana para a partida, houve uma confusão entre a delegação egípcia com policiais.

Em vídeo viral nas redes sociais, é possível ver uma criança tirando fotos com o atacante Trezeguet, quando um policial aparece afastando o auxiliar técnico Ibrahim Hassan, irmão gêmeo do treinador, que estava ao lado do torcedor e do jogador.

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O policial e o auxiliar começam a discutir, enquanto o jogador tenta intervir em defesa de Ibrahim, que fica revoltado e precis aser contido. Membros da segurança egípcia surgem e começam a discutir com o policial, que ordena para que eles se afastem.

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A assessoria da seleção do Egito minimizou o episódio em nota enviada ao ge:

“Um torcedor egípcio estava tirando fotos com os jogadores e com Ibrahim Hassan. Os seguranças trataram o torcedor de forma inadequada, o que levou Ibrahim Hassan e os jogadores a intervirem e pedirem para que a equipe de segurança o tratasse com respeito. Não houve nenhum confronto”

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