Uma das seleções favoritas ao título, a França enfrenta Senegal nesta terça-feira, 16, pela estreia da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, a partir das 16h (de Brasília).

Em um confronto que une histórias interessantes dentro e fora dos gramados, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

França

Rotatórias em abundância

A França é o país que tem mais rotatórias no mundo. Segundo um estudo de 2023 da empresa Discover Cars, o território francês abriga cerca de 43 mil rotatórias. O conceito, inclusive, foi idealizado em 1907 pelo urbanista francês Eugène Hénard.

Azar? Longe de mim!

Reza a lenda que deixar uma baguete virada de cabeça para baixo sobre uma mesa dá azar. A superstição francesa tem origem na Idade Média, quando os carrascos, responsáveis pelas execuções públicas, pegavam o pão nas padarias. O detalhe? A baguete sempre estava de cabeça para baixo para indicar que era dos carrascos. Com o tempo, a ação passou a ser associada à má sorte.

Maior artilheiro de uma edição de Copa é… francês

Na Copa do Mundo de 1958, o francês Just Fontaine estabeleceu um recorde jamais superado até hoje: maior artilheiro de uma edição do Mundial. Naquele ano, o ex-atacante marcou 13 gols em seis partidas. Apesar da marca, a França não conquistou o torneio.

E o Galo?

Símbolo da seleção francesa, o Galo Gaulês estampa a camisa dos atletas há mais de um século, representando fé e luz. Sua origem recorda os primórdios da nação e faz um trocadilho entre a antiga Gália e a palavra em latim gallus.

Senegal

Lago azul? Não, rosa

Localizado a cerca de 30 km da capital Dacar, o Lago Retba não é nada igual aos lagos convencionais. Diferente da tradicional cor azul, o Retba tem a cor rosada, sobretudo em períodos de seca, devido à alta salinidade e liberação de biocaroteno por conta do calor.

Haja concha…

A Ilha de Fadiouth, no Senegal, tem uma peculiaridade intrigante: grande parte dela é feita de conchas. Sejam pequenas ou grandes, as conchas formam ruas, fachadas de prédios e até mesmo casas. O Cemitério de Fadiouth, inclusive, é conhecido por ser feito de conchas.

De pai para filho

Na Copa do Mundo de 2002, Senegal venceu a França na estreia por 1 a 0, sendo uma das grandes zebras na história do torneio. Naquele ano, o ex-meio-campista Pape Sarr atuou no duelo e, em 2026, seu filho, o zagueiro Mamadou Sarr, pode repetir o feito, conforme recorda o ge.

Leões de Teranga

O apelido característico e único da seleção senegalesa tem origens históricas. De um lado, o Leão representa a força e é símbolo na África, enquanto Teranga faz parte do dialeto wolof. Mesmo sem tradução literal, a palavra é uma filosofia de vida adotada pelos senegaleses baseada na hospitalidade.