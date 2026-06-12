Catar e Suíça estreiam na Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13, às 16h (de Brasília). A segunda partida do grupo B será disputada no Levi’s Stadium, nos Estados Unidos.

O país asiático se classificou pela primeira vez ao Mundial via eliminatórias, já que em 2022 era sede, enquanto a Suíça vai disputar a sua sexta Copa consecutiva. A PLACAR levantou curiosidades sobre as duas nações; veja abaixo:

Catar

Seleção catari, anfitriã do torneio, é bicampeã asiática - Giuseppe CACACE / AFP

Seleção catari, anfitriã do torneio, é bicampeã asiática – Giuseppe CACACE / AFP

País de estrangeiros

Com três milhões de habitantes, o país tem apenas 10% de sua população formada por cataris. Os outros 90% são compostos por estrangeiros e imigrantes.

Semana começa no domingo

Diferente do Brasil, em que a semana produtiva começa na segunda-feira, no Catar ela começa no domingo. Às sextas os comércios e bancam fecham, como em um fim de semana.

Brasileiros na seleção

A seleção do Catar chega à Copa do Mundo 2026 com dois brasileiros em seu elenco: Lucas Mendes, natural de Curitiba, e Edmílson Júnior, nascido na Bélgica mas filho de um ex-jogador brasileiro.

Estádio desmontável

O estádio Lusail, palco da final da Copa do Mundo 2022 foi o primeiro estádio padrão Fifa desmontável. A arena era formada por contêineres reutilizáveis.

Suíça

Breel Embolo, jogador da Suíça – Divulgação / Uefa

Aldeias com mais vacas que pessoas

Algumas aldeias na Suíça são conhecidas por terem uma população superior de bovinos, do que moradores humanos. No país, a proporção é 12 pessoas para cada vaca.

Exército do Papa

A Guarda Suíça cuida da segurança pessoal do Papa desde o século XVI, qunado Júlio II contratou mercenários do país para o serviço. Até hoje a guarda é composta apenas por suíços.

Segundo clube mais antigo fora da Inglaterra

Fundado em 1879, o FC St Gallen é o segundo clube mais antigo do mundo ainda em atividade, fora da Inglaterra. Na temporada 2024/25, a equipe disputou a Conference League, sendo eliminada na primeira fase.

Eliminada sem levar gols

Na Copa do Mundo de 2006, a Suíça perdeu nos pênaltis para a Ucrânia nas oitavas de final. A participação da equipe no Mundial ficou marcada por ser a única vez em que uma seleção foi eliminada sem sofrer nenhum gol no torneio.