Catar e Suíça estreiam na Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13, às 16h (de Brasília). A segunda partida do grupo B será disputada no Levi’s Stadium, nos Estados Unidos.

O país asiático se classificou pela primeira vez ao Mundial via eliminatórias, já que em 2022 era sede, enquanto a Suíça vai disputar a sua sexta Copa consecutiva. A PLACAR levantou curiosidades sobre as duas nações; veja abaixo:

Catar

País de estrangeiros

Com três milhões de habitantes, o país tem apenas 10% de sua população formada por cataris. Os outros 90% são compostos por estrangeiros e imigrantes.

Semana começa no domingo

Diferente do Brasil, em que a semana produtiva começa na segunda-feira, no Catar ela começa no domingo. Às sextas os comércios e bancam fecham, como em um fim de semana.

Brasileiros na seleção

A seleção do Catar chega à Copa do Mundo 2026 com dois brasileiros em seu elenco: Lucas Mendes, natural de Curitiba, e Edmílson Júnior, nascido na Bélgica mas filho de um ex-jogador brasileiro.

Estádio desmontável

O estádio Lusail, palco da final da Copa do Mundo 2022 foi o primeiro estádio padrão Fifa desmontável. A arena era formada por contêineres reutilizáveis.

Suíça

Aldeias com mais vacas que pessoas

Algumas aldeias na Suíça são conhecidas por terem uma população superior de bovinos, do que moradores humanos. No país, a proporção é 12 pessoas para cada vaca.

Exército do Papa

A Guarda Suíça cuida da segurança pessoal do Papa desde o século XVI, qunado Júlio II contratou mercenários do país para o serviço. Até hoje a guarda é composta apenas por suíços.

Segundo clube mais antigo fora da Inglaterra

Fundado em 1879, o FC St Gallen é o segundo clube mais antigo do mundo ainda em atividade, fora da Inglaterra. Na temporada 2024/25, a equipe disputou a Conference League, sendo eliminada na primeira fase.

Eliminada sem levar gols

Na Copa do Mundo de 2006, a Suíça perdeu nos pênaltis para a Ucrânia nas oitavas de final. A participação da equipe no Mundial ficou marcada por ser a única vez em que uma seleção foi eliminada sem sofrer nenhum gol no torneio.