A seleção de Portugal divulgou nesta sexta-feira, 20, a lista de convocados para a última Data Fifa antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. A ausência de Cristiano Ronaldo é o grande destaque. O goleador histórico da equipe se recupera de uma lesão e por isso está fora dos campos.

A lesão de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo não entra em campo desde 28 de fevereiro, em vitória do Al-Nassr contra o Al-Fayha, quando o atacante passou em branco. Com uma lesão de estiramento na coxa direita, a expectativa é de retorno em até duas semanas, após a Data Fifa.

Dessa forma, CR7 ficou de fora da convocação do técnico Roberto Martínez. A seleção de Portugal joga faz dois amistosos contra os países-sede da Copa do Mundo. O primeiro compromisso é contra o México, dia 28 de março, e na sequência contra os Estados Unidos, dia 31 de março.

Pressão comercial em amistoso

Apesar de não estar convocado, ainda assim Cristiano Ronaldo pode marcar presença no amistoso contra o México. Isso porque o jogo marcará a reinauguração do estádio Azteca, que estará presente na Copa do Mundo, e por isso há um apelo pela presença do craque português.

Há um contrato da seleção de Portugal com o México de distribuição dos lucros da partida. Dessa forma, a presença de Cristiano Ronaldo seria crucial para o sucesso midiático do evento.

Os convocados de Portugal

GOLEIROS

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

DEFENSORES

Matheus Nunes

Diogo Dalot

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

António Silva

Tomás Araújo

MEIA

Rúben Neves

Samú Costa

Mateus Fernandes

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

ATACANTES

Rodrigo Mora

Ricardo Horta

Pedro Gonçalves

João Félix

Francisco Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos