A seleção de Portugal divulgou nesta sexta-feira, 20, a lista de convocados para a última Data Fifa antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. A ausência de Cristiano Ronaldo é o grande destaque. O goleador histórico da equipe se recupera de uma lesão e por isso está fora dos campos.
A lesão de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo não entra em campo desde 28 de fevereiro, em vitória do Al-Nassr contra o Al-Fayha, quando o atacante passou em branco. Com uma lesão de estiramento na coxa direita, a expectativa é de retorno em até duas semanas, após a Data Fifa.
Dessa forma, CR7 ficou de fora da convocação do técnico Roberto Martínez. A seleção de Portugal joga faz dois amistosos contra os países-sede da Copa do Mundo. O primeiro compromisso é contra o México, dia 28 de março, e na sequência contra os Estados Unidos, dia 31 de março.
Pressão comercial em amistoso
Apesar de não estar convocado, ainda assim Cristiano Ronaldo pode marcar presença no amistoso contra o México. Isso porque o jogo marcará a reinauguração do estádio Azteca, que estará presente na Copa do Mundo, e por isso há um apelo pela presença do craque português.
Há um contrato da seleção de Portugal com o México de distribuição dos lucros da partida. Dessa forma, a presença de Cristiano Ronaldo seria crucial para o sucesso midiático do evento.
Os convocados de Portugal
GOLEIROS
Diogo Costa
José Sá
Rui Silva
DEFENSORES
Matheus Nunes
Diogo Dalot
João Cancelo
Nuno Mendes
Gonçalo Inácio
Renato Veiga
António Silva
Tomás Araújo
MEIA
Rúben Neves
Samú Costa
Mateus Fernandes
João Neves
Vitinha
Bruno Fernandes
ATACANTES
Rodrigo Mora
Ricardo Horta
Pedro Gonçalves
João Félix
Francisco Trincão
Francisco Conceição
Pedro Neto
Rafael Leão
Gonçalo Guedes
Gonçalo Ramos