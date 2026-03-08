De um lado, o impedimento semiautomático será uma ferramenta de auxílio para os árbitros na Copa do Mundo de 2026, responsável por gerar alertas rápidos sobre infrações de posição. Do outro, o novo VAR confere às equipes de arbitragem o poder legal de corrigir decisões antes intocáveis. Isso inclui checagens de escanteios marcados de forma incorreta e a possível reversão de expulsões por segundo cartão amarelo.

Rastreamento esquelético das equipes

Dúzias de câmeras de rastreamento óptico operam sincronizadas sob a estrutura do estádio, dedicadas exclusivamente ao monitoramento tático. O sistema mapeia os pontos físicos vitais de cada atleta no gramado dezenas de vezes por segundo. As extremidades do corpo consideradas na regra do impedimento, como pés, ponta dos joelhos e ombros, têm suas posições cruzadas em um plano virtual constante.

O sensor de movimento da bola

Em outra parte, está um sensor de medição acoplado diretamente ao núcleo da bola do torneio. Esse chip transmite sua localização e status de movimento de forma contínua para a sala de operação de vídeo, detectando o momento milimétrico em que ocorre o impacto do passe ou do chute.

Alerta matemático e validação

Quando um atacante em posição irregular recebe o passe, o algoritmo processa os dados da bola e o mapeamento dos jogadores. Imediatamente, os operadores na cabine de vídeo recebem um alerta na tela. A função humana passa a ser estritamente de validação: os assistentes confirmam visualmente o ponto de contato e o plano traçado, avisando o árbitro principal no rádio.

Transparência para as arquibancadas

Após a checagem técnica e a paralisação do jogo, os dados geram instantaneamente uma animação tridimensional com qualidade de transmissão televisiva. O vídeo mostra o ângulo exato do bloqueio ou da infração e é exibido.

A nova era do monitoramento no futebol de elite

A tecnologia exigida pela Copa do Mundo dita o padrão operacional no futebol mundial. O sistema semiautomático já baliza decisões em algumas ligas, como a Premier League, da Inglaterra, e atua nas frentes da Conmebol. A novidade tecnológica já foi contratada e está em fase de estruturação para estrear no Campeonato Brasileiro, trazendo o rigor milimétrico para a realidade dos gramados sul-americanos.