Inter x Corinthians: o que disse o VAR no pênalti marcado?

Arbitragem de campo não vê falta, VAR concorda e ângulo de câmera faz análise de vídeo mudar opinião

Inter e Corinthians termino empatada por 1 a 1 no Beira-Rio, mas com muita polêmica de arbitragem. O pênalti assinalado pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, recomendado pelo VAR Gilberto Rodrigues no último segundo de jogo, definiu o resultado e trouxe muitas críticas à decisão – principalmente do lado alvinegro.

O lance em questão aconteceu com os acréscimos já estourado. Em cobrança de lateral, o zagueiro Cacá se enrosca na área com Bruno Henrique. O árbitro deixa seguir, mas o VAR interfere e recomenda a revisão por um puxão de camisa.

O que disse o VAR na marcação do pênalti?

“Tem um puxão nas costas, muito sutil. No meu entendimento, não vejo impacto”, disse o VAR, no início da análise. No entanto, ao mudar de câmera, Gilberto Rodrigues muda também de opinião: “Tem puxão que estica a camisa e impacta na ação do jogador de vermelho. O jogador tenta a bola”.

Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima reforça não entendido o lance como faltoso: “Para mim, no campo é muito claro que não falta. Uma disputa natural”.

O VAR então recomenda a revisão: “Rodrigo, sugiro revisão para possível penal. O jogador é puxado pela camisa pelas costas, causando impacto. Vou te mandar essa primeira imagem e vou te mandar atrás do gol. Vou te mandar a três em velocidade real. Tem outra, tem a Go-line e a quatro”.

O árbitro de campo então muda de opinião e concorda com a marcação: “Ok, Gilberto. Esse puxão, para mim, entendo que impacta”.

As críticas de Dorival Jr. e do Corinthians

Na coletiva, após ter sido expulso de campo, Dorival Jr. não poupou críticas: “Esse mesmo árbitro, na partida contra o Vasco, deu um pênalti absurdo a favor do Vasco nos momentos finais da partida. Agora, uma decisão como esta. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele conseguiu criar”.

“Ele deu cinco minutos de acréscimos, a bola saiu lateral, ele botou o apito na boca para encerrar a partida e deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado o tempo. Depois, foi chamado pelo senhor Gilberto Rodrigues, do VAR, que conseguiu enxergar um pênalti daquela maneira, no último minuto da partida”.

Dorival Jr. não foi o único a reclamar da arbitragem. Na saída de campo, Gustavo Henrique também criticou a decisão, assim como Hugo Souza já na zona mista. O presidente do clube, Osmar Stabile, fez coro às críticas e teve também apoio de Fabinho Soldado.

A bronca do Corinthians é maior pois é o segundo jogo seguido que o time se vê prejudicado. Na rodada anterior, o Timão sofreu o gol de virada do Flamengo em lance de lateral assinado de forma inversa pela arbitragem.

