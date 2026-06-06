Na última sexta-feira (5), a Fifa autorizou torcedores a levarem garrafas de água para os estádios durante a Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte. A decisão reverte uma proibição anterior implementada poucos dias antes do início da competição, em 11 de junho. A medida inicial gerou críticas de especialistas e torcedores devido aos riscos à saúde relacionados ao calor extremo previsto para o torneio.

Quais as novas regras para garrafas de água?

Segundo comunicado da entidade máxima do futebol, os torcedores poderão entrar nos estádios dos Estados Unidos e Canadá com garrafas de água descartáveis, de plástico flexível, com capacidade máxima de 590 ml e que estejam lacradas de fábrica. No entanto, garrafas de água reutilizáveis e rígidas continuam proibidas por “motivos de segurança”, conforme afirmou Heimo Schirgi, diretor de operações da entidade, em um vídeo divulgado.

A Fifa reiterou: “Para que não haja dúvidas, garrafas de água reutilizáveis ​​não podem ser levadas para o estádio”. É importante notar que a liberação se estende apenas aos jogos disputados em território norte-americano e canadense, mantendo-se o veto total a qualquer tipo de garrafa externa nos estádios do México. Anteriormente, as regras permitiam garrafas transparentes e reutilizáveis de até um litro.

Por que a Fifa mudou a política?

A preocupação com o calor extremo é um fator central para a revisão da política. Uma pesquisa de maio de 2026 e alertas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) indicaram que aproximadamente 25% dos jogos da Copa do Mundo podem ocorrer em condições de temperatura consideradas preocupantes para a saúde de atletas e torcedores.

Em resposta, a Fifa informou que está colaborando com as cidades-sede para implementar medidas de mitigação do calor, como estações de nebulização, ventiladores, pontos de hidratação e tendas de resfriamento ao redor dos 16 estádios do torneio. A organização também garantiu que os preços da água dentro do perímetro dos estádios serão consistentes com os praticados em outros eventos realizados nesses locais.