A Copa do Mundo movimenta as seleções, os torcedores e as casas de apostas. A exatos cem dias para o pontapé inicial, a expectativa é que o torneio disputado entre 11 de junho e 19 de julho movimente mais de US$ 35 bilhões (R$ 186,9 bilhões) em apostas esportivas.

O levantamento é do banco britânico Barclays, com base no número gerado na Copa do Mundo no Catar. Por si só, o valor é cerca de 65% maior em relação à competição disputada na Rússia, há oito anos.

A capacidade de mobilização das pessoas que a competição traz é a grande razão para o número exponencial. Junto dessas pessoas, muitas delas nem sequer gostam de esportes ou futebol.

“Para aumentar a emoção e deixar o entretenimento ainda mais intenso, é natural que fãs de todo o mundo realizem mais apostas durante a competição, gerando uma movimentação maior do que em outros períodos”, disse Marco Tulio, CEO da Ana Gaming, grupo que gere as marcas 7K, Cassino e Vera.

“Grande parte do volume apostado durante a Copa vem justamente desse público ‘ocasional’. Pessoas que não assistem a jogos regularmente passam a acompanhar seleções, criam rivalidades momentâneas, montam bolões entre amigos e começam a interagir com o universo das apostas pela primeira vez”, completou Eduardo Biato, diretor da 1PRA1, patrocinadora máster do Avaí

As apostas esportivas se tornaram parte da rotina das pessoas que acompanham os jogos da Copa do Mundo do Catar. As propagandas sobre isso estão em todos os lugares: comerciais de TV, publicidade com times, celebridades, jogadores e entidades esportivas, patrocínios no futebol e esporte em geral, além das redes sociais.

Em 2022, um dos motivos para esses números estratosféricos, captados também pela empresa de inteligência de apostas H2 Gambling Capital, tem a ver com o fato da Copa do Mundo no Catar ter sido o primeiro evento esportivo global desde o fim das restrições às apostas esportivas nos Estados Unidos.

“Esse é um momento único, porque combina emoção, mobilização e frequência alta de jogos. Por isso, a Copa se consolida, a cada edição, como o torneio com mais engajamento nas plataformas de apostas”, afirmou Ivan Dutra, CEO da Luck.bet.

Copa do Mundo é a preferida

Um estudo produzido pelo Grupo Globo, em parceria com a empresa Offerwise, fornecedora global com expertise em pesquisa de mercado online, indica que mesmo sendo realizada de quatro em quatro anos, a Copa do Mundo está entre os campeonatos de futebol que o brasileiro mais aposta, com 38%. Fica atrás apenas de competições mais tradicionais e que aconteceu regularmente, casos do Brasileirão (77%), Copa do Brasil (61%), Copa Libertadores (45%) e Champions League (40%).

A pesquisa foi feita pela empresa em maio deste ano e feita de forma online, com homens e mulheres com mais de 18 anos. A amostragem abordou 1000 casos, sendo 59% de apostadores, e 41% de não apostadores.