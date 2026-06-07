A Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México, promete ser um evento de proporções históricas não apenas para o futebol, mas também para a indústria cervejeira global.

Analistas da Jefferies estimam que o torneio gerará um consumo adicional de 1 bilhão de copos de cerveja no mundo, o equivalente a 568 milhões de litros ou 5,9 milhões de hectolitros extras da bebida.

Impulso Necessário para o Setor Cervejeiro

Este aumento no consumo é visto como um impulso muito necessário para uma indústria que tem enfrentado um período desafiador, marcado por inflação de custos, demanda fraca e temores de um declínio de longo prazo. A expectativa é de um crescimento de 3% nas vendas durante os 39 dias de competição, o que se traduz em um aumento anualizado de 0,3% nos volumes globais de cerveja em 2026.

Formato Expandido e Horários Estratégicos

A edição de 2026 será a maior da história, contando com 48 seleções e um total de 104 partidas, um aumento significativo em relação aos 64 jogos dos torneios anteriores. O analista da Jefferies, Ed Mundy, ressaltou que o planejamento dos horários dos jogos é um ‘herói desconhecido’ para o consumo de cerveja. As partidas envolvendo países da Europa e das Américas foram estrategicamente agendadas para coincidir com os horários de pico de consumo local, geralmente entre 17h e 23h, potencializando as vendas nesses mercados-chave.

Brasil Lidera Intenção de Consumo

No cenário global, o Brasil se destaca como um dos mercados com maior potencial de crescimento no consumo de cerveja durante a Copa. Uma pesquisa do banco Citi revelou que 58% dos torcedores brasileiros planejam aumentar a ingestão da bebida durante os jogos, um percentual superior ao registrado nos próprios países anfitriões. Essa forte associação cultural entre futebol e cerveja no país contribui para a projeção de que o Brasil pode superar as expectativas de consumo em comparação com México, Estados Unidos e Canadá.