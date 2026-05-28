A Argentina anunciou nesta quinta-feira, 28, os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Flaco López, atacante do Palmeiras, foi um dos nomes lembrados para defender o título da seleção que tem a estrela Lionel Messi.

Se o Palmeiras comemora a convocação de Flaco, por outro lado lamenta a não ida do lateral Giay. O jogador chegou a ser chamado por Lionel Scaloni neste ciclo de Copa.

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Messi, o grande astro da equipe, está convocado. O camisa 10 da equipe vai para a sua sexta edição de Copa do Mundo.

A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia dos atuais campeões é contra a seleção argelina, em 16 de junho.

Convocados da Argentina para Copa

GOLEIROS

Emiliano Martínez (Aston Villa-ING), Juan Musso (Atlético de Madri-ESP) e Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha-FRA).

DEFENSORES

Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha-FRA), Lisandro Martínez (Manchester United-ING), Facundo Medina (Olympique de Marselha-FRA), Nahuel Molina (Atlético de Madri-ESP), Gonzalo Montiel (River Plate-ARG), Nicolás Otamendi (sem clube), Cristian Romero (Tottenham-ING) e Nicolás Tagliafico (Lyon-FRA).

MEIO-CAMPISTAS

Valentín Barco (Strasbourg-FRA), Rodrigo De Paul (Inter Miami-EUA), Enzo Fernández (Chelsea-ING), Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP), Alexis Mac Allister (Liverpool-ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE) e Leandro Paredes (Boca Juniors-ARG).

ATACANTES

Thiago Almada (Atlético de Madri-ESP), Julián Alvarez (Atlético de Madri-ESP), Nicolas González (Atlético de Madri-ESP), Flaco López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA), Lionel Messi (Inter Miami-EUA), Nico Paz (Como-ITA) e Giuliano Simeone (Atlético de Madri-ESP).