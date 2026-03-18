O técnico Lionel Scaloni anunciou a lista de convocados da seleção argentina para o amistoso contra a Guatemala. O confronto está agendado para 31 de março de 2026 e será realizado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado.

A partida representa o último compromisso da Albiceleste antes da Copa do Mundo de 2026. A partida funciona como uma etapa decisiva para a definição do grupo final que disputará o Mundial nos próximos meses.

Novidades no ataque e ausência de Lautaro Martínez

A convocação reforça a observação de atletas que se destacam no cenário internacional. O atacante Flaco López foi novamente chamado, consolidando-se como uma opção ofensiva real.

Gianluca Prestianni, do Benfica, também integra o grupo. O jogador foi acusado de racismo por Vinícius Junior em uma partida entre Benfica e Real Madrid pelos playoffs da Champions League.

A principal baixa é Lautaro Martínez, cortado devido a uma lesão. A ausência abre espaço para novos testes no setor, embora estrelas consagradas como Lionel Messi, Julián Álvarez e Enzo Fernández estejam confirmadas para o duelo em solo argentino.

Ajustes táticos para o Mundial de 2026

O amistoso contra a Guatemala foi organizado após o cancelamento da Finalíssima contra a Espanha. O treinador aproveita a oportunidade para promover observações pontuais de talentos que podem compor o elenco principal, como:

Tomás Palacios (Estudiantes)

(Estudiantes) Gabriel Rojas (Racing)

A presença de nomes como Flaco López indica que a comissão técnica busca alternativas de área para o torneio. A partida é vista como fundamental para os ajustes táticos finais antes da estreia na competição global.